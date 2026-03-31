Neznáme osoby v Bagdade uniesli americkú novinárku
Policajné zdroje uviedli, že novinárku do auta násilím odvliekli štyria muži v civilnom oblečení.
Bagdad 31. marca (TASR) - Iracké ministerstvo vnútra oznámilo, že v utorok večer neznáme osoby uniesli zahraničnú novinárku. Policajné zdroje následne uviedli, že ide o americkú reportérku, ktorú viaceré miestne médiá identifikovali ako Shelly Kittlesonovú. TASR o tom píše podľa správ agentúr AFP, AP, Reuters a ANSA.
„Bezpečnostné sily na základe presných spravodajských informácií okamžite spustili operáciu zameranú na zadržanie páchateľov,“ uviedlo ministerstvo. Rezort vnútra však nezverejnil podrobnosti o unesenej osobe, jej štátnej príslušnosti ani mieste únosu. Uviedol však, že polícii sa na mieste podarilo zadržať jednu podozrivú osobu a že snahy o oslobodenie novinárky pokračujú.
Dvaja irackí bezpečnostní predstavitelia pod podmienkou zachovania anonymity uviedli, že unesenou novinárkou je žena s americkým občianstvom a že do únosu, ku ktorému došlo v hlavnom irackom meste Bagdad, boli zapojené dve autá. Jedno z vozidiel pri úteku havarovalo a bolo zaistené, zatiaľ čo auto s novinárkou z miesta činu ušlo.
Policajné zdroje ďalej uviedli, že novinárku do auta násilím odvliekli štyria muži v civilnom oblečení a že pátranie sa sústreďuje na východnú časť hlavného mesta, kam únoscovia smerovali.
Americké ministerstvo zahraničných vecí na žiadosť o komentár agentúry Reuters zatiaľ nereagovalo.
Agentúra ANSA uviedla, že Kittlesonová je ocenenou novinárkou na voľnej nohe, ktorá spolupracuje s rôznymi medzinárodnými médiami, vrátane tých talianskych. Agentúra píše, že jej článok s názvom „Cena kurdskej neutrality: Útoky v irackom Kurdistane“ bol v utorok uverejnený v talianskom denníku Il Foglio.
Spravodajský portál The New Region zase napísal, že Kittlesonová bola v Iraku, aby podala správu o dôsledkoch pokračujúcej vojny USA a Izraela proti Iránu. Novinárka údajne informovala aj o proiránskych milíciách v Iraku.
Zatiaľ nie je jasné, či únos súvisí s vojnou na Blízkom východe. Iracké milície podporované Iránom však od začiatku vojny pravidelne útočia na americké zariadenia v krajine.
Bagdad bol v minulosti známy únosmi či pokusmi o ne, ale ich počet klesol po zlepšení bezpečnostnej situácie v krajine za posledné roky.
Doktorandku Elizabeth Tsurkovovú (Jelizaveta Curkovová), ktorá mala ruské aj izraelské občianstvo, sa stala v irackom hlavnom meste obeťou únosu v roku 2023. V zajatí bola dva roky, až kým ju vlani neprepustili.
