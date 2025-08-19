< sekcia Zahraničie
Irak: Novinárovi kurdské úrady predĺžili väzbu o ďalšie 4 roky
Šérwání je bývalý redaktor časopisu Bášúr, ktorý sa venuje okrem iného investigatíve korupčných škandálov.
Autor TASR
Bagdad 19. augusta (TASR) - Úrady v kurdskej autonómnej oblasti na severe Iraku v utorok uložili nový trest odňatia slobody investigatívnemu novinárovi Šérwánovi Šérwánímu. Uviedol to jeho právnik tesne pred uplynutím jeho predchádzajúceho trestu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
V roku 2020 bol Šérwání zadržaný a nasledujúci rok odsúdený za špionáž a podnecovanie k protestom a destabilizácii regiónu. V roku 2023 dostal ďalší trest za falšovanie podpisu na petícii.
Podľa advokáta Muhammada Abdalláha mal byť novinár v septembri prepustený, ale v utorok ho namiesto toho odsúdil súd na ďalšie štyri roky a päť mesiacov za vyhrážky väzenskému dozorcovi. Advokát dodal, že obhajoba plánuje proti verdiktu podať odvolanie.
Na súde v severokurdskom meste Arbíl svedkovia uviedli, že došlo ku konfliktom medzi bezpečnostnými zložkami a Šérwáního príbuznými a podporovateľmi. Abdalláh povedal, že na súde videl mužov v civilnom oblečení, ktorí pažbami zbraní bili niektorých Šérwáního príbuzných, ako aj aktivistov a poslancov.
Opozičný poslanec Badal Barwárí vo videu zverejnenom na internete uviedol, že došlo k potýčke po tom, čo niektorí Šérwáního podporovatelia, ktorých požiadali, aby opustili preplnenú súdnu sieň, začali na svoje telefóny natáčať videá z pojednávania.
Aktivista Kámarán Úsmán z mimovládnej organizácie Community Peacemaker Teams upozornil, že keď ľudia začali skandovať „Slobodu pre Šérwána Šérwáního“, bezpečnostné sily ich začali biť.
