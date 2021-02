Irak obesil päť ľudí odsúdených za terorizmus

Násiríja 9. februára (TASR) - Irak popravil obesením päť ľudí odsúdených pre obvinenia z "terorizmu". Popravu vykonali v utorok v smutne známom väzení v juhoirackom meste Násiríja napriek medzinárodnej kritike z posledných mesiacov za to, že krajina vykonáva veľký počet hrdelných trestov. Tlačovú agentúru AFP o tom informovali zdroje z bezpečnostných síl.



Päť mužov, všetko Iračanov, popravili vo väznici v Násiríji (v provincii Zíkár), ktorá ako jediná v Iraku vykonáva tresty smrti.



Od vyhlásenia porážky džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) v roku 2017 odsúdil Irak stovky svojich občanov na smrť za členstvo v IS.



Vykonaná bola však len malá časť týchto rozsudkov, keďže ich musí schváliť prezident krajiny. V súčasnosti je ním Barham Sálih, ktorý je na osobnej úrovni známy ako odporca hrdelného trestu.



Iracké úrady minulý mesiac zverejnili, že majú vyše 340 príkazov na popravy "za teroristické alebo iné trestné činy", ktoré čakajú na vykonanie od roku 2014 a teraz sú úrady pripravené ich uskutočniť.



Zdroj z okolia prezidenta pre AFP povedal, že väčšina týchto schválení trestov smrti siaha do obdobia pred pôsobením Sáliha vo funkcii.