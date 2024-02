Irak odsúdil americký dronový útok v Bagdade

Bagdad 8. februára (TASR) - Irak vo štvrtok odsúdil stredajší americký dronový útok na proiránske milície v Bagdade. Podľa miestnej vlády je medzinárodná vojenské koalícia v Iraku vedená Spojenými štátmi "faktorom nestability". TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



"Táto trajektória núti irackú vládu viac než kedykoľvek predtým prerušiť misiu tejto koalície, ktorá sa stala faktorom nestability a hrozí, že zapletie Irak do kruhu konfliktu," uviedol hovorca najvyššieho veliteľa irackej armády Yehia Rasool vo vyhlásení.



"Ešte znepokojujúcejšie je, že koalícia sa neustále odchyľuje od dôvodov a cieľov svojej prítomnosti na našom území," dodal hovorca.



Pri americkom dronovom útoku v Bagdade v stredu zahynuli traja členovia proiránskej skupiny Katáib Hizballáh vrátane jej vysokopostaveného veliteľa Abú Bakra Saadího. Jeho pohreb sa uskutoční vo štvrtok v Bagdade. Katáib Hizballáh patrí medzi najsilnejšie milície podporované Iránom v Iraku.



Spojené štáty útokmi v Sýrii a Iraku reagovali na údery Iránom podporovaných milícii proti americkým vojakom na Blízkom východe. Koncom januára traja americkí vojaci pri útoku na vojenskú základňu v Jordánsku zahynuli. Washington tento útok pripisuje Islamskému odporu v Iraku, čo je voľné združenie ozbrojených skupín spájaných s Iránom.



Medzinárodná koalícia v Iraku vedená USA bojuje proti teroristickej skupine Islamský štát (IS). USA majú v rámci nej približne 2500 vojakov v Iraku a 900 ďalších v Sýrii. Založená bola v roku 2014, keď IS ovládol veľké časti územia na severe Iraku a v Sýrii.



V roku 2021 sa Irak a Spojené štáty dohodli, že koalícia prestane plniť bojové úlohy. Koncom januára tohto roka sa začali rokovania o budúcnosti pôsobenia amerických a koaličných síl na irackom území.