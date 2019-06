Irak odsúdil ďalších dvoch francúzskych členov IS na smrť

Celkovo sa tak počet francúzskych občanov, ktorých pre zločiny spáchané v IS odsúdili v Iraku na smrť, zvýšil za posledných niekoľko dní na 11.

Bagdad 3. júna (TASR) - Iracký súd odsúdil v pondelok na smrť ďalších dvoch francúzskych členov extrémistickej organizácie Islamský štát (IS). Celkovo sa tak počet francúzskych občanov, ktorých pre zločiny spáchané v IS odsúdili v Iraku na smrť, zvýšil za posledných niekoľko dní na 11. S odvolaním sa na informácie predstaviteľa miestnej justície o tom písala agentúra DPA.



Mužov, ktorí boli odsúdení v pondelok, identifikovali ako Bilela Kabaouia (32) a Mourada Delhommea (41). Sú medzi skupinou 11 francúzskych občanov a jedného Tunisana zadržaných Američanmi podporovanými Sýrskymi demokratickými silami (SDF) v susednej Sýrii a odovzdaných Iraku v januári, píše agentúra AFP.



Odsúdení Francúzi sa môžu proti rozhodnutiu irackého súdu odvolať do 30 dní.



Skupina popredných francúzskych právnikov skôr v pondelok uviedla, že odsúdenie francúzskych džihádistov na smrť bude pre Francúzsko hanbou.



Francúzska vláda minulý týždeň oznámila, že podnikne "nevyhnutné kroky" na to, aby Iraku zabránila vykonať trest smrti nad francúzskymi občanmi, ktorí boli uznaní za vinných z členstva v IS.



Osud cudzích štátnych príslušníkov, ktorí bojovali v radoch IS, sa vo viacerých západných krajinách stal kontroverznou témou po tom, ako táto extrémistická organizácia stratila všetky svoje územia v Sýrii a mnohí jej príslušníci skončili v rukách SDF, v ktorých sú prevažne Kurdi.