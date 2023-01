Irak odsúdil na smrť obesením 14 ľudí za masaker armádnych kadetov

Bagdad 26. januára (TASR) - Irak odsúdil na smrť obesením 14 ľudí, ktorí sa ako príslušníci Islamského štátu (IS) spolupodieľali na masakri stoviek armádnych kadetov v roku 2014. Vo štvrtok o tom informovali súdni predstavitelia. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Masaker, ktorý sa odohral v júni 2014, bol jedným z najhorších, ktoré vôbec IS spáchal. Extrémisti vtedy uniesli takmer 1700 väčšinou šiitských kadetov z vojenskej základne Camp Speicher blízko irackého Tikrítu a popravili ich.



Trestný súd v Bagdade potvrdil vynesenie rozsudku smrti, nespresnil však, akých národností sú odsúdení muži. Tí majú 30 dní na odvolanie. Dekrét o schválení popráv musí podpísať aj iracký prezident.



Agentúra AFP pripomína, že za účasť na vraždách kadetov bolo aj v roku 2016 obesených 36 mužov.



Masaker na základni Camp Speicher sa odohral na začiatku ofenzívy IS v Iraku, keď jeho príslušníci získali kontrolu nad mestom Mosul. Podľa záberov, ktoré zverejnil IS, džihádisti popravovali vojenských kadetov po jednom. Niektoré telá hodili do rieky Tigris, iné pochovali v masových hroboch.



Táto udalosť motivovala mnohých šiitských dobrovoľníkov, aby sa pridali k ozbrojeným skupinám bojujúcim proti IS.



Hoci irackí predstavitelia neposkytli žiadne presné údaje, podľa odhadov by sa v tamojších väzniciach mohlo nachádzať niekoľko tisíc ľudí usvedčených alebo podozrivých z napojenia na IS. Organizácia Spojených národov (OSN) v roku 2018 odhadla, že v Iraku sa vo väzbe nachádza viac ako 12.000 bojovníkov z Iraku aj zo zahraničia.



Ľudskoprávni aktivisti už v minulosti kritizovali Irak za to, že vykonáva zrýchlené súdne konania, pri ktorých využíva priznania získané pri mučení alebo neumožňuje obvineným riadne sa brániť.