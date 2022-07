Irak odvolal svojho diplomata z Ankary, predvolal si veľvyslanca

Bagdad 20. júla (TASR) - Iracká vláda povolala svojho charge d'affaires z Ankary na konzultácie do vlasti a predvolala si tureckého veľvyslanca. Reagovala tak na stredajší delostrelecký útok v severoirackom autonómnom regióne Kurdistan, pri ktorom zahynulo najmenej deväť civilistov vrátane detí a ďalších 23 ľudí utrpelo zranenia.



Po útoku zasadla ešte v stredu večer iracká národná bezpečnostná rada, ktorej rokovanie viedol premiér Mustafá Kázimí. Po jeho skončení premiér označil delostreleckú paľbu na kurdskú oblasť Záchó za ďalšie "flagrantné narušenie suverenity" Iraku a ohrozenie "života a bezpečnosti" irackých občanov.



Podľa Kázimího Bagdad žiada od Ankary oficiálne ospravedlnenie za stredajší útok, ako aj "stiahnutie všetkých (tureckých) ozbrojených zložiek zo všetkých irackých území".



Irak si podľa neho vyhradzuje "právo na odplatu za tieto agresívne činy a na podniknutie všetkých opatrení nevyhnutných na ochranu svojich obyvateľov".



Vo viacerých irackých mestách vrátane Bagdadu, Karbaly a Násiríje sa konali protiturecké protesty.



Turecko, ktoré od apríla vedie v horách na severe Iraku pozemnú a vzdušnú ofenzívu voči Strane kurdských pracujúcich (PKK), akúkoľvek spojitosť so stredajším útokom na turistické stredisko popiera.



Naopak tvrdí, že za "útoky tohto druhu" sú zodpovedné "teroristické organizácie". Ankara preto vyzvala irackú vládu, aby sa vo svojich vyhláseniach nenechala ovplyvňovať propagandou teroristov z PKK.



Podľa úradov irackého Kurdistanu turecké delostrelectvo v stredu zaútočilo na horskú dedinu Parách v oblasti Záchó dvakrát v domnení, že sa tam nachádzajú bojovníci PKK. Medzi obeťami boli aj minimálne dve deti a viacero irackých turistov, ktorí sa do Kurdistanu uchýlili pred vysokými teplotami panujúcimi na juhu Iraku. Podľa svedkov krátko pred útokom dorazilo do turistického strediska v Paráchu viac než 20 autobusov.