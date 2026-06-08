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Irak opäť otvoril svoj vzdušný priestor
Irak a Sýria sa geograficky nachádzajú medzi Iránom a Izraelom.
Autor TASR
Bagdad/Damask 8. júna (TASR) - Irak v pondelok opäť otvoril svoj vzdušný priestor, ktorý uzavrel po obnovení vzájomných útokov medzi Izraelom a Iránom.
Ako informovala agentúra DPA, Bagdad pôvodne oznámil uzavretie svojho vzdušného priestoru na 72 hodín, až do stredy večera. Napriek tomu sa rozhodol letovú prevádzku obnoviť už v pondelok popoludní. Iracký Úrad pre civilné letectvo zároveň uviedol, že situáciu v regióne naďalej pozorne sleduje a že v irackom vzdušnom priestore platia najvyššie bezpečnostné opatrenia.
Susedná Sýria, naopak, predĺžila uzáveru svojho vzdušného priestoru o ďalších 12 hodín, teda do pondelka 23:00 h miestneho času. Letová prevádzka tam mala byť pôvodne obnovená už v pondelok ráno.
Irak a Sýria sa geograficky nachádzajú medzi Iránom a Izraelom. Pri vzájomných raketových či leteckých útokoch hrozí, že cez ich územie budú prelietavať strely, drony alebo vojenské lietadlá. Z bezpečnostných dôvodov preto obe krajiny po poslednom obnovení bojov medzi Teheránom a Tel Avivom v nedeľu, dočasne uzavreli svoj vzdušný priestor pre civilné lety.
Ako informovala agentúra DPA, Bagdad pôvodne oznámil uzavretie svojho vzdušného priestoru na 72 hodín, až do stredy večera. Napriek tomu sa rozhodol letovú prevádzku obnoviť už v pondelok popoludní. Iracký Úrad pre civilné letectvo zároveň uviedol, že situáciu v regióne naďalej pozorne sleduje a že v irackom vzdušnom priestore platia najvyššie bezpečnostné opatrenia.
Susedná Sýria, naopak, predĺžila uzáveru svojho vzdušného priestoru o ďalších 12 hodín, teda do pondelka 23:00 h miestneho času. Letová prevádzka tam mala byť pôvodne obnovená už v pondelok ráno.
Irak a Sýria sa geograficky nachádzajú medzi Iránom a Izraelom. Pri vzájomných raketových či leteckých útokoch hrozí, že cez ich územie budú prelietavať strely, drony alebo vojenské lietadlá. Z bezpečnostných dôvodov preto obe krajiny po poslednom obnovení bojov medzi Teheránom a Tel Avivom v nedeľu, dočasne uzavreli svoj vzdušný priestor pre civilné lety.