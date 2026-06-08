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Irak opäť otvoril svoj vzdušný priestor

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Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR - Lukáš Grinaj

Irak a Sýria sa geograficky nachádzajú medzi Iránom a Izraelom.

Autor TASR
Bagdad/Damask 8. júna (TASR) - Irak v pondelok opäť otvoril svoj vzdušný priestor, ktorý uzavrel po obnovení vzájomných útokov medzi Izraelom a Iránom.

Ako informovala agentúra DPA, Bagdad pôvodne oznámil uzavretie svojho vzdušného priestoru na 72 hodín, až do stredy večera. Napriek tomu sa rozhodol letovú prevádzku obnoviť už v pondelok popoludní. Iracký Úrad pre civilné letectvo zároveň uviedol, že situáciu v regióne naďalej pozorne sleduje a že v irackom vzdušnom priestore platia najvyššie bezpečnostné opatrenia.

Susedná Sýria, naopak, predĺžila uzáveru svojho vzdušného priestoru o ďalších 12 hodín, teda do pondelka 23:00 h miestneho času. Letová prevádzka tam mala byť pôvodne obnovená už v pondelok ráno.

Irak a Sýria sa geograficky nachádzajú medzi Iránom a Izraelom. Pri vzájomných raketových či leteckých útokoch hrozí, že cez ich územie budú prelietavať strely, drony alebo vojenské lietadlá. Z bezpečnostných dôvodov preto obe krajiny po poslednom obnovení bojov medzi Teheránom a Tel Avivom v nedeľu, dočasne uzavreli svoj vzdušný priestor pre civilné lety.
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