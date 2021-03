Pápež sa chystá navštíviť regióny, ktoré nedávno ovládal Islamský štát

Bagdad 7. marca (TASR) - Pápež František zavíta v nedeľu počas tretieho dňa svojej historickej návštevy Iraku do oblastí na severe krajiny, ktoré svojho času ovládali militanti džihádistickej organizácie Islamský štát (IS). Píše o tom na svojej webovej stránke stanica BBC.



Islamistickí fundamentalisti obsadili uvedený región v roku 2014, pričom ho rabovali a ničili historické kostoly. Od roku 2017, keď bol Islamský štát porazený, sa tam kresťania postupne vracajú.



Pápež sa okrem iného chystá celebrovať na futbalovom štadióne v meste Arbíl omšu, na ktorej sa očakáva až 10.000 účastníkov. Existujú však obavy, že z tohto stretnutia sa stane udalosť, vďaka ktorej sa bude výrazne šíriť koronavírus, komentuje BBC.



Irak zaznamenal za posledný mesiac prudký nárast počtu nových prípadov koronavírusovej nákazy. Spolu s bezpečnostnými obavami spojenými s návštevou najvyššieho predstaviteľa katolíckej cirkvi predstavuje táto blízkovýchodná krajina jednu z jeho najrizikovejších ciest.



Osemdesiatštyriročný pápež bol už aj so svojím sprievodom zaočkovaný. Irak však dostal prvú várku vakcín len minulý týždeň.