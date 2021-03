Pápež sa stretol s otcom chlapca, ktorý sa utopil

Policajt nesie telo mŕtveho sýrskeho dieťaťa, ktoré vyplavilo more na pláž pri letovisku Bodrum, ktoré leží na pobreží Egejského mora na juhozápade Turecka, 2. septembra 2015. Foto: TASR AP

Arbíl 7. marca (TASR) - Pápež František sa v nedeľu večer v severoirackom meste Arbíl stretol s otcom trojročného sýrskeho chlapčeka Ajlana Kurdího, ktorý sa pred niekoľkými rokmi utopil počas plavby cez more a stal sa symbolom utečeneckej krízy. Informovali o tom agentúry AP a AFP.Fotografické zábery mŕtveho chlapčeka, ktorého v septembri 2015 vyplavilo na tureckú pláž, šokovali celý svet a vyvolali novú vlnu pozornosti venovanú ťažkému osudu migrantov usilujúcich sa dostať do Európy.Pápež sa po tom, čo odslúžil omšu na športovom štadióne v meste Arbíl, stretol s Abdulláhom Kurdím a strávil s ním dlhý čas, uviedol Vatikán vo vyhlásení. Prostredníctvom tlmočníka si pápež vypočul nešťastný príbeh o strate jeho rodiny a vyjadril mu úprimnú sústrasť. Abdulláh Kurdí, ktorý teraz žije v Iraku, sa pápežovi za jeho slová poďakoval.Sýrčan Kurdí prišiel pred šiestimi rokmi nielen o syna Ajlana, ale takisto o päťročného syna Galipa a 35-ročnú manželku Rihan. Ich čln sa prevrátil počas plavby cez Egejské more, keď sa chceli dostať z tureckého pobrežia do Grécka ako členského štátu Európskej únie.Pápež už roky volá po ukončení vojenského konfliktu v Sýrii, ktorý sa začal v roku 2011 a odvtedy si vyžiadal viac ako 387.000 obetí na životoch a milióny vysídlených ľudí.Na medzináboženskom stretnutí v starovekom meste Ur v južnom Iraku vyjadril v sobotu nádej, že svet sa už čoskoro dokáže zbaviť konfliktov a zavládne v ňom mierový súlad. "" povedal.Pápež, ktorý sa v pondelok ráno vracia do Ríma, uviedol, že Irak bude mať navždy "v".