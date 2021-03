Pápež sa stretol s veriacimi na omši v meste Karakoš

Pápež František, obklopený ruinami zničených kostolov, sa modlí za vojnové obete 7. marca 2021 v Mósule. Foto: TASR/AP

Bagdad 7. marca (TASR) - Pápež František sa v nedeľu stretol v irackom Karakoši s kresťanmi v starobylom kostole, ktorý vypálili džihádisti z Islamského štátu, keď v roku 2014 toto mesto dobyli.Keď boli v roku 2016 islamistickí fundamentalisti z Karakoša vypudení, impozantná dlažba a stĺpy kostola sa zreštaurovali a Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie tak teraz za prítomnosti množstva veriacich mohol privítať aj najvyššieho predstaviteľa katolíckej cirkvi, približuje agentúra AFP.Na omšu, ktorú pápež celebroval v karakošskom kostole, prišli stovky ľudí. Najvyššieho pontifika privítali spevom starokresťanských hymnov a olivovými ratolesťami.Obyvateľmi Karakoša sú semitskí Asýrčania a hovoria moderným dialektom aramejčiny, čo je jazyk, ktorým hovoril aj Ježiš Kristus, vysvetľuje AFP." vyzýval pápež zhromaždených veriacich. "" nechal sa počuť 84-ročný najvyšší pontifex.Františkova cesta do Iraku je "", ktorej cieľom je navrátiť pokoj do duší ľuďom hlásiacim sa k čoraz menej početnej kresťanskej komunite, ale aj rozšíriť dialóg s inými náboženstvami. V sobotu sa pápež - hlava katolíckej cirkvi, ku ktorej sa na celom svete hlási 1,3 miliardy ľudí - stretol s najvyšším šiitským duchovným v Iraku, veľkým ajatolláhom Alím Sístáním. Ten sa s Františkom zhodol, že irackí kresťania by mali dostať možnosť žiť v mieri a pokoji." povedal pápež ešte v ten istý deň ráno, po stretnutí s veľkým ajatolláhom. Jeho slová zazneli na medzináboženských bohoslužbách v tieni zikkuratu v ruinách starovekého mesta Ur, rodiska patriarchu Abraháma, praotca všetkých troch významných monoteistických náboženstiev - judaizmu, kresťanstva i islamu.