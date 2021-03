Pápež sa v Mósule modlil za vojnové obete

Bagdad 7. marca (TASR) - Za "vojnové obete" sa v nedeľu modlil pápež František pred niekoľko storočí starým kostolom v severoirackom meste Mósul, kde islamistickí fundamentalisti z extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) ešte donedávna kynožili jednu z najstarších kresťanských komunít na svete. Protikresťansky zameraní džihádisti boli v Iraku definitívne porazení pred tromi rokmi, približuje agentúra AFP.



Pred rozpadávajúcimi sa múrmi mósulského Kostola Nepoškvrneného počatia Panny Márie vyzval 84-ročný najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi kresťanov v Iraku a na Blízkom východe, aby zostali vo svoje vlasti a neodchádzali z nej.



Tragický exodus kresťanov z vojnou doráňaného Iraku a okolitých oblastí Predného východu "spôsobuje totiž nevyčísliteľné škody nielen jednotlivcom a cirkevným komunitám, do ktorých patria, ale aj všeobecne celej spoločnosti, ktorú opúšťajú", zdôvodnil sa pápež.



Besnenie Islamského štátu donútilo utiecť z provincie Ninive na irackom severe stovky tisíce kresťanov. Počet kresťanov v Iraku sa tak znížil na menej než 400.000. Pred vojenskou intervenciou, ktorej v roku 2003 velili Spojené štáty, bolo pritom v Iraku kresťanov okolo 1,5 milióna.



Dav veriacich sa v nedeľu zhromaždil na nádvorí Kostola Nepoškvrneného počatia, ktorého strecha sa zrútila v roku 2017 počas bojov proti Islamskému štátu. Je to jeden z najstarších kostolov z celkového počtu najmenej 14 kresťanských chrámov, ktoré boli v guvernoráte Ninive zničené Islamským štátom.



Pápež následne odletel z Mósulu helikoptérou navštíviť malú kresťanskú komunitu v meste Karakoš, kam sa po úteku pred Islamským štátom z roku 2014 vrátilo doposiaľ len málo rodín. Karakoš leží približne 30 kilometrov od Mósulu. František si vypočuje svedectvá obyvateľov Karakošu a pomodlí sa v miestnom kostole, ktorý džihádisti vypálili a v priebehu posledných niekoľkých rokov bol zreštaurovaný.



Nedeľný deň zakončí František omšou na štadióne v meste Arbíl, v severoirackej poloautonómnej oblasti Kurdistan. Očakáva sa, že na tieto bohoslužby príde až 10.000 ľudí.