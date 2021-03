Pápež sa v tieni urského zikkuratu modlil za svetový mier a jednotu

Bagdad 6. marca (TASR) - Pápež František sa v sobotu v starovekom meste Ur v južnom Iraku zúčastnil na medzináboženskom stretnutí, ktorého hlavným posolstvom bola výzva irackým moslimom, kresťanom i iným veriacim, aby prestali so vzájomným nepriateľstvom a začali sa spoločnými silami snažiť o mier a jednotu. Píše o tom agentúra AP.



Františkova cesta do Iraku je vôbec prvou pápežskou návštevu v tejto blízkovýchodnej krajine. Do rozvalín starovekého Uru prišiel pápež s posolstvom medzináboženskej tolerancie a bratstva.



Ur je podľa Biblie rodiskom patriarchu Abraháma, praotca troch monoteistických náboženstiev - judaizmu, kresťanstva a islamu. Sobotné medzináboženské stretnutie sa konalo v tieni sumerského zikkuratu, približne 6000 rokov starého archeologického komplexu ležiaceho neďaleko súčasného mesta Násiríja na irackom juhu.



František sa už predtým v sobotu v neďalekom meste Nadžaf stretol na historických rozhovoroch s najvyšším duchovným irackých šiitov, veľkým ajatolláhom Alím Sístáním.



Pápež vo svojej kázni v starovekom Ure odsúdil násilnosti náboženského extrémizmu. "My veriaci nemôžeme byť ticho, keď terorizmus zneužíva na svoje ciele náboženstvo," povedal František zhromaždeným. Medzi nimi boli aj príslušníci irackých náboženských menšín, ktorí tri roky trpeli pod nadvládou Islamského štátu, približuje agentúra AFP.



Táto teroristická islamistická organizácia dobyla v roku 2014 väčšinu územia severného Iraku. Pri vojnovom konflikte prišli vtedy o život a boli vysídlené tisíce ľudí.



Sloboda vierovyznania a náboženstvo sú základné práva, ktoré musia byť uznávané všade na svete, podčiarkol najvyšší pontifex na modlitbách v starovekom Ure.



Irak je krajinou s moslimskou náboženskou väčšinou a počet kresťanov sa tam za posledné dve desaťročia zmenšil na jedno jediné percento z celkového počtu 40 miliónov obyvateľov. Iné náboženstvá než islam sa však ešte stále až doposiaľ sťažujú na zlé zaobchádzanie, prenasledovanie a vylúčenie z majoritnej islamskej spoločnosti.



Na medzináboženskom stretnutí v rodisku praotca Abraháma vyjadril pápež nádej, že svet sa už čoskoro dokáže zbaviť konfliktov a zavládne v ňom mierový súlad. "Myslime v našich modlitbách na celý Blízky východ - a predovšetkým na vojnou sužovanú susednú Sýriu," povedal pápež František v kázni pod urským zikkuratom.