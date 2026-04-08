Irak po stabilizácii situácie v regióne otvára svoj vzdušný priestor
Iracký úrad civilného letectva oznámil znovuotvorenie vzdušného priestoru od stredy.
Bagdad 8. apríla (TASR) - Irak v stredu oznámil, že opäť otvára svoj vzdušný priestor, ktorý bol uzavretý od začiatku vojny USA a Izraela proti Iránu. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Iracký úrad civilného letectva oznámil znovuotvorenie vzdušného priestoru od stredy. Návrat k obvyklým podmienkam zdôvodnil stabilizáciou situácie. Dodal, že povolené sú všetky civilné lety.
Vzdušný priestor nad Irakom bol uzavretý pre všetky prichádzajúce, odchádzajúce aj tranzitné lety. Jeho uzavretie nebolo ojedinelým prípadom v regióne – počas eskalácie napätia na Blízkom východe pristúpili k podobným opatreniam viaceré krajiny, aby zaistili bezpečnosť civilného letectva a ochranu letovej prevádzky.
Aj keď sa Bagdad priamo nezapájal do vojenských operácií proti Iránu, jeho územie a vzdušný priestor sú strategicky dôležité pre pohyb vojenských síl a zásobovanie v regióne. Irak je zároveň krajinou, v ktorej pôsobia rôzne milície podporované Iránom, čo zvyšuje riziko incidentov, a bolo to aj jedným z dôvodov, pre ktoré iracké úrady prijali sériu preventívnych opatrení vrátane uzavretia vzdušného priestoru.
