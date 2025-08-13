< sekcia Zahraničie
Irak po výpadku postupne obnovuje dodávky elektrickej energie
Autor TASR
Bagdad 13. augusta (TASR) - Dodávky elektrickej energie boli v utorok obnovené vo všetkých irackých provinciách, potvrdil pre agentúru AFP nemenovaný vládny predstaviteľ. Celoštátny výpadok postihol Irak v pondelok v dôsledku extrémnych horúčav, píše TASR.
Vysokopostavený predstaviteľ ministerstva energetiky v utorok pod podmienkou anonymity potvrdil, že „od polnoci sa vo všetkých provinciách obnovili“ dodávky elektrickej energie. Dodal však, že obnova „sa deje postupne“.
Ako prvé obnovili dodávky v meste Karbalá, kde sa očakáva príchod miliónov šiitských moslimských pútnikov na veľké náboženské slávnosti, dodal predstaviteľ. V irackej metropole Bagdad sa podľa neho sieť obnovila na 95 percent svojej normálnej kapacity.
Iracké ministerstvo energetiky v pondelok uviedlo, že „rekordný nárast teplôt“ v kombinácii s nárastom dopytu viedol k odstaveniu prenosových vedení, čo následne spôsobilo úplný výpadok dodávok elektrickej energie.
Výpadok nastal uprostred vlny horúčav, ktorá podľa irackých meteorologických služieb potrvá viac ako týždeň. Teploty v niektorých častiach krajiny stúpnu až na 50 stupňov Celzia.
AFP vysvetľuje, že väčšina domácností v Iraku sa spolieha na súkromné generátory, ktoré si zakúpili kvôli denným výpadkom verejnej elektrickej energie.
Proti nekvalitným službám v oblasti dodávok elektriny a vody vypukli v posledných rokoch v Iraku protesty. Vina za neefektívny systém dodávok elektriny v krajine bola opakovane pripisovaná korupcii a nedostatku paliva potrebného na prevádzku elektrární od invázie pod vedením USA v roku 2003, vysvetľuje agentúra DPA.
