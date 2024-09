Irak: Po zabití Nasralláha demonštrovali stovky ľudí

Bagdad 29. septembra (TASR) - Stovky stúpencov šiitskych strán v sobotu večer protestovalo pred americkým veľvyslanectvom v irackom Bagdade. Reagovali tak na zabitie vodcu libanonského hnutia Hizballáh Hasana Nasralláha, ktorý zomrel v piatok po izraelskom leteckom útoku na Bejrút. TASR informuje podľa agentúry DPA a príspevkov na sociálnej sieti X.



Demonštranti sa zhromaždili pri vstupe do tzv. zelenej zóny, v ktorej sa nachádza americké veľvyslanectvo a iracké vládne budovy. Očití svedkovia pre agentúru DPA uviedli, že protestujúci niesli iracké a libanonské vlajky, ako aj fotografie Nasralláaha. Na záberoch zo sociálnych sietí vidno aj zástavy Hizballáhu a ostatných šiitskych milícií. DPA píše, že ľudia žiadali odvetu voči Izraelu.



Bezpečnostné zložky uzavreli oblasť, aby zabránili vtrhnutiu protestujúcich do zelenej zóny. Iracká televízia Rudaw zverejnila zábery, na ktorých polícia proti demonštrantom použila aj vodné delá.



Iránom podporované šiitské politické strany a milície majú v Iraku významný vplyv. Hizballáh, ktorý je taktiež podporovaný Iránom, od roku 2000 pomáha milíciám v Iraku s výcvikom bojovníkov a poskytuje im finančnú a vojenskú podporu.



Vodca Hizballáhu Nasralláh zomrel v piatok počas leteckého útoku Izraela na libanonské hlavné mesto, a to v čase, keď malo vedenie Hizballáhu schôdzku vo svojom sídle v Dahíji, južnom predmestí Bejrútu. Útok si vyžiadal množstvo obetí, medzi nimi aj viacero čelných predstaviteľov Hizballáhu vrátane zástupcu operačného veliteľa ich Revolučných gárd Abbássa Nilforúšána.