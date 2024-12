Irak posilňuje hranicu so Sýriou po ofenzíve povstalcov

Bagdad 2. decembra (TASR) - Irak v pondelok vyslal obrnené vozidlá na posilnenie svojej hranice so Sýriou po ofenzíve islamistických povstalcov v susednej krajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Vládne sily v Sýrii stratili minulý týždeň kontrolu nad druhým najväčším sýrskym mestom Aleppo po ofenzíve islamistickej skupiny Hajat Tahrír aš-Šám (Organizácia pre oslobodenia Levanty) a jej spojeneckých frakcií. Stalo sa to prvýkrát od začiatku občianskej vojny v roku 2011



Útoky povstalcov znepokojili Irak, ktorý stále čelí následkom dlhoročného konfliktu vrátane vzostupu džihádistov zo skupiny Islamský štát (IS).



"Akýkoľvek prienik cez sýrsko-irackú hranicu je absolútne nemožný vzhľadom na opevnenia a bojové jednotky, ktoré sa tam nachádzajú," povedal hovorca irackého ministerstva vnútra.



Iracké ministerstvo obrany uviedlo, že "obrnené jednotky irackej armády" boli vyslané na posilnenie hraníc od západného pohraničného mesta al-Káim až po hranicu s Jordánskom ďalej na juh. Dodalo, že obdobn