Irak postihol výpadok elektrickej energie

Žiarovka, ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Autor TASR
Bagdad 11. augusta (TASR) - Južné a stredné regióny Iraku v pondelok postihol výpadok elektrickej energie po náhlom odstavení elektrárne v guvernoráte Anbár v dôsledku horúčav. Dodávky začali už postupne obnovovať, informovalo tamojšie ministerstvo energetiky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters a DPA.

Dnes popoludní došlo k núdzovému výpadku prúdu v prenosových vedeniach, čo spôsobilo rozsiahle výpadky v celoštátnej elektrickej sieti,“ uviedol vo vyhlásení predstaviteľ ministerstva energetiky. „Naše technické tímy v súčasnosti pracujú na odstránení poruchy... Dodávky elektriny začali postupne obnovovať a služba bude v priebehu najbližších hodín obnovená úplne,“ dodal.

Predstaviteľ rezortu energetiky pre agentúru DPA spresnil, že výpadok elektriny bol spôsobený technickou poruchou v dôsledku zvyšujúceho sa elektrického zaťaženia. Podľa DPA zaznamenali v pondelok v strednej a južnej časti Iraku teploty medzi 47 a 50 stupňami Celzia.

V posledných rokoch v krajine vypukli protesty proti nekvalitným službám v oblasti dodávok elektrickej energie a vody. Vina za neefektívny systém dodávok elektriny v krajine bola opakovane pripisovaná korupcii a nedostatku paliva potrebného na prevádzku elektrární od invázie pod vedením USA v roku 2003, vysvetľuje DPA.
