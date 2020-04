Irak pozastavil licenciu Reuters, spochybnila údaje o počte nakazených

Londýn/Bagdad 15. apríla (TASR) - Iracké úrady pozastavili licenciu renomovanej tlačovej agentúre Reuters. Reagovali tak na článok, v ktorom agentúra spochybnila oficiálne údaje o počte nakazených koronavírusom v Iraku, informoval v stredu denník The Guardian.



V predmetnom článku sa písalo, že počet potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom je v Iraku v skutočnosti oveľa vyšší, než priznávajú miestne úrady. Reuters v reakcii na pozastavenie licencie zopakoval, že na tvrdeniach uvedených v správe trvá.



Iracký úrad pre reguláciu médií (CMC) pozastavil agentúre licenciu na tri mesiace a udelil jej pokutu vo výške 25 miliónov irackých dinárov (približne 19.000 eur). Reuters podľa úradu porušil platné pravidlá pre fungovanie médií, a to navyše v čase zdravotnej krízy vyvolanej šírením koronavírusu. Okrem pokuty sa musí Reuters za svoje tvrdenia aj oficiálne ospravedlniť.



Agentúra vo svojom vyhlásení vyjadrila nad rozhodnutím CMC poľutovanie a zdôraznila, že údaje použité v článku z 2. apríla pochádzali z viacerých dobre informovaných irackých zdravotníckych a politických zdrojov.



"Snažíme sa celú záležitosť vyriešiť a pracujeme na tom, aby sme mohli naďalej prinášať dôveryhodné spravodajstvo o Iraku," uvádza sa vo vyhlásení agentúry Reuters so sídlom v Londýne.



Poľutovanie nad rozhodnutím CMC vyslovil aj iracký prezident Barhám Sálih. Konštatoval však, že ide o nezávislý regulačný orgán, na ktorého činnosť iracká vláda nemá vplyv. O predmetnej správe agentúry sa však vyjadril prezident kriticky, lebo podľa neho nepravdivo naznačovala, že v Iraku dochádza k zámernej falzifikácii údajov o koronavíruse.



V správe Reuters z 2. apríla sa uvádzalo, že v Iraku sú tisíce potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 vyvolaného novým koronavírusom. Iracké úrady však v tom čase priznávali len 772 infikovaných.



Irak do stredy 15. apríla potvrdil už približne 1400 prípadov nákazy a 78 úmrtí.