Irak požiadal Švédsko o vydanie Iračana,ktorý na protestoch páli Korán

Štokholm 12. septembra (TASR) - Irak požiadal Švédsko o vydanie irackého utečenca Salwana Momiku, ktorý v júni vyvolal medzinárodné pohoršenie, keď znesvätil posvätnú knihu islamu Korán. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Irak chce jeho vydanie, pretože pred mešitou (v Štokholme) spálil Korán," uviedol pre AFP Momikov právnik David Hall po tom, čo Švédsko v súvislosti so žiadosťou o vydanie vypočulo jeho klienta.



"Na vydanie do druhej krajiny musí byť podľa (švédskeho) zákona daný zločin považovaný za zločin vo Švédsku aj v Iraku," uviedol Hall. Dodal, že vo Švédsku nie je pálenie Koránu považované za zločin a Momiku preto Štokholm nemôže vydať.



Švédska vláda síce odsúdila znesväcovanie Koránu, no zároveň dodržiava švédske zákony o slobode prejavu a zhromažďovania.



Momika pre AFP uviedol, že Irak požiadal o jeho vydanie, aby ho mohol súdiť v súlade s islamskými zákonmi. "Podám sťažnosť na irackého ministra zahraničných vecí Fuáda Husajna, pretože voči mne spáchal politický zločin," povedal Momika.



Od júna pálil Mimoka Korán na viacerých protestoch vo Švédsku, čo vyvolalo pohoršenie a odsúdenie v mnohým moslimských krajinách.



Demonštranti v Iraku preto v júli dvakrát vtrhli na švédske veľvyslanectvo v Bagdade, pričom pri druhom incidente zakladali v jeho areáli požiare.



Švédska spravodajská služby preto v polovici augusta zvýšila stupeň výstrahy pred terorizmom. Hnev totiž podľa nej spravil zo Švédska "prednostný cieľ".



Švédska vláda sa v súčasnosti snaží nájsť zákonné spôsoby na zastavenie protestov, na ktorých sa za istých okolností pália posvätné texty. Nie je však isté, či získa potrebnú podporu na zmenu legislatívy.



Hall uviedol, že žiadosť o vydanie Momiku sa pravdepodobne dostane až na švédsky najvyšší súd a že rozhodovanie v tejto veci by mohlo trvať niekoľko týždňov až mesiacov.