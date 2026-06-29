< sekcia Zahraničie
Irak: Premiér az-Zajdí bude pokračovať v protikorupčných zásahoch
Každý, kto nelegálne disponuje verejnými prostriedkami, ich musí vrátiť štátu, citovala az-Zajdího v pondelok iracká tlačová agentúra INA.
Autor TASR
Bagdad 29. júna (TASR) - Nový iracký premiér Alí az-Zajdí v pondelok prisľúbil, že bude pokračovať v boji proti korupcii. Vyhlásil to po víkendových zásahoch bezpečnostných zložiek vo vládnej a diplomatickej štvrti v Bagdade, kde zadržali niekoľko vysokopostavených úradníkov a poslancov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Každý, kto nelegálne disponuje verejnými prostriedkami, ich musí vrátiť štátu, citovala az-Zajdího v pondelok iracká tlačová agentúra INA.
„Peniaze občanov musia byť vrátené ich právoplatným vlastníkom,“ dodal. Zdôraznil, že skorumpovaní úradníci v jeho vláde nemajú „absolútne žiadnu imunitu“. Naznačil ďalšie zatýkanie, keď povedal, že nedávne operácie boli „len prvou fázou“.
Podľa oficiálnych údajov bolo v nedeľu nadránom zadržaných 47 osôb. Zatknutia boli založené na výpovedi bývalého námestníka ministra pre ropu, ktorého zadržali v máji. Bezpečnostný zdroj AFP povedal, že zásah súvisel okrem údajnej korupcie aj s financovaním ozbrojených skupín podporovaných Iránom a pašovaním dolárov a iránskej ropy.
Úrady uviedli, že doposiaľ zaistili hotovosť približne 85 miliónov dolárov (približne 74,4 milióna eur), desiatky nehnuteľností, vozidlá, zlato, zbrane a muníciu.
Niektorí pozorovatelia operáciu označili za najväčší protikorupčný prípad v Iraku od pádu Saddáma Husajna v roku 2003, píše DPA.
Podľa mimovládnej organizácie Transparency International Irak dlhodobo sužuje korupcia a zneužívanie moci. V jej najnovšom rebríčku vnímania korupcie (Corruption Perceptions Index) sa krajina umiestnila na 136. mieste zo 182, čo podľa DPA odzrkadľuje pretrvávajúce problémy pri odhaľovaní a trestaní korupcie.
Každý, kto nelegálne disponuje verejnými prostriedkami, ich musí vrátiť štátu, citovala az-Zajdího v pondelok iracká tlačová agentúra INA.
„Peniaze občanov musia byť vrátené ich právoplatným vlastníkom,“ dodal. Zdôraznil, že skorumpovaní úradníci v jeho vláde nemajú „absolútne žiadnu imunitu“. Naznačil ďalšie zatýkanie, keď povedal, že nedávne operácie boli „len prvou fázou“.
Podľa oficiálnych údajov bolo v nedeľu nadránom zadržaných 47 osôb. Zatknutia boli založené na výpovedi bývalého námestníka ministra pre ropu, ktorého zadržali v máji. Bezpečnostný zdroj AFP povedal, že zásah súvisel okrem údajnej korupcie aj s financovaním ozbrojených skupín podporovaných Iránom a pašovaním dolárov a iránskej ropy.
Úrady uviedli, že doposiaľ zaistili hotovosť približne 85 miliónov dolárov (približne 74,4 milióna eur), desiatky nehnuteľností, vozidlá, zlato, zbrane a muníciu.
Niektorí pozorovatelia operáciu označili za najväčší protikorupčný prípad v Iraku od pádu Saddáma Husajna v roku 2003, píše DPA.
Podľa mimovládnej organizácie Transparency International Irak dlhodobo sužuje korupcia a zneužívanie moci. V jej najnovšom rebríčku vnímania korupcie (Corruption Perceptions Index) sa krajina umiestnila na 136. mieste zo 182, čo podľa DPA odzrkadľuje pretrvávajúce problémy pri odhaľovaní a trestaní korupcie.