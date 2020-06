Irak prepustil proiránskych bojovníkov, plánovali útoky na Bagdad

Bagdad 30. júna (TASR) - Irak oslobodil viac ako desiatku bojovníkov z proiránskeho irackého šiitského hnutia Katáib Hizballáh, ktoré podľa Spojených štátov stojí za útokmi na vojenské základne v Iraku, kde sa nachádzali aj americkí vojaci. V pondelok o tom informovala agentúra AFP.



Protiteroristická jednotka minulý štvrtok počas razie vo veliteľskom stanovišti proiránskeho hnutia Katáib Hizballáh zadržala viac ako desiatku jej bojovníkov. Tí totiž údajne plánovali raketový útok na Zelenú zónu v irackej metropole Bagdad, kde sa nachádzajú vládne budovy a veľvyslanectvá viacerých štátov. Bojovníkov následne odovzdali do rúk príslušníkov Ľudových mobilizačných síl (Hašd šaabí). Hnutie Katáib Hizballáh patrí práve k Ľudovým mobilizačným silám, ktoré boli vytvorené za účelom boja proti Islamskému štátu a fungujú v rámci irackej armády. Ľudové mobilizačné sily pozostávajú z takmer 40 prevažne šiitských milícií, avšak niektoré z nich, tak ako hnutie Katáib Hizballáh, priamo podporuje šiitský Irán.



Stíhanie štrnástich obvinených bojovníkov bolo podľa frakcie Katáib Hizballáh zrušené. "Súd nariadil ich prepustenie kvôli nedostatku dôkazov. K ich zadržaniu preto nemalo dôjsť," povedal hovorca hnutia Katáib Hizballáh pre vojenské záležitosti. Katáib Hizballáh sa z toho dôvodu chystá podať na irackého premiéra Mustafu Kázimího žalobu.



Naopak zdroj z irackej vlády podľa agentúry AFP tvrdí, že na kauciu bolo prepustených 13 zo 14 bojovníkov. Trval ale na tom, že obvinenia zrušené neboli. Uviedol tiež, že protiteroristická jednotka počas razie zadržala dva raketomety, čo svedčí o plánovaní útoku.



Od vlaňajšieho októbra došlo v Iraku k takmer trom desiatkam útokov na americké ciele vrátane viacerých vojenských základní, amerického veľvyslanectva v Bagdade a ropných spoločností USA. Pri útokoch zahynuli irackí, americkí a britskí vojaci.



Spojené štáty z nich obviňujú hnutie Katáib Hizballáh, no to sa k útokom nikdy nepriznalo.



Ako pripomenula AFP, Washington vyvíjal nátlak na Bagdad, aby proti tomuto hnutiu podnikol tvrdšie kroky.