Irak: Pri útoku džihádistov na dedinu zahynulo osem civilistov

Bagdad 20. decembra (TASR) - Osem irackých civilistov prišlo v pondelok neskoro večer o život pri útoku džihádistov, ktorí na motocykloch vtrhli do jednej z dedín severne od hlavného mesta Bagdad, uviedli v utorok tamojší predstavitelia. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



K zodpovednosti za útok sa doposiaľ nik neprihlásil, dedina v provincii Dijála bola však v roku 2014 ohniskom odporu voči džihádistickej organizácii Islamský štát (IS) počas jej bleskového postupu cez územie Iraku a susednej Sýrie.



Oficiálna iracká tlačová agentúra INA citovala tamojších predstaviteľov, podľa ktorých "skupina teroristov na motocykloch napadla dedinu z troch strán". Dedina je obývaná farmármi a desiatky jej obyvateľov sa zmobilizovali na obranu pred teroristami, dodali. Osem civilistov zahynulo a traja ďalší utrpeli zranenia.



Zdroj z irackého ministerstva vnútra, ktorý nechcel byť menovaný, obvinil zo zodpovednosti za útok Islamský štát – s tým, že dedinčania si v roku 2014 na obranu svojho územia pred týmito džihádistami vytvorili polovojenskú jednotku.



K najnovšiemu incidentu došlo deň po tom, čo džihádisti z IS zabili pri útoku v provincii Kirkúk deväť príslušníkov irackej polície.



Džihádisti z IS sa v roku 2014 zmocnili rozsiahlych oblastí Iraku a Sýrie a vyhlásili tam "kalifát", ktorému kruto vládli až do svojej porážky irackými silami podporovanými vojenskou koalíciou vedenou Spojenými štátmi z konca roka 2017. O svoju poslednú sýrsku baštu blízko irackých hraníc prišiel IS v roku 2019.



Napriek neúspechom môže táto extrémistická organizácia stále nasadiť sieť 6000 – 10.000 bojovníkov, aby podnikali útoky na oboch stranách iracko-sýrskych štátnych hraníc, uvádza sa v správe Organizácie Spojených národov zo začiatku tohto roka.