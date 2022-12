Pri útoku v Iraku zahynulo sedem policajtov; vinia zaň Islamský štát

Kirkúk 18. decembra (TASR) - Najmenej sedem irackých policajtov zahynulo pri nedeľňajšom výbuchu bomby neďaleko mesta Kirkúk na severe Iraku. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá s odvolaním sa na svoje dva zdroje uviedla, že útok sa pripisuje džihádistom z organizácie Islamský štát (IS).



Terčom bombového útoku bolo nákladné auto prevážajúce policajtov. Po ňom nasledoval "priamy útok ručnými zbraňami", povedal pre AFP policajný zdroj, ktorý si neželal byť menovaný.



Islamský štát, ktorý v roku 2014 vyhlásil na rozsiahlych územiach Sýrie a Iraku svoj kalifát, bol v Iraku porazený v roku 2017 po ofenzívach irackých jednotiek s podporou vojakov koalície vedenej Spojenými štátmi. Do tohto vojenského zoskupenia sa vtedy zapojilo vyše 80 krajín, medzi nimi Británia, Francúzsko a niekoľko arabských štátov.



Hoci Irak vyhlásil nad džihádistami z IS víťazstvo, zvyšky tohto zoskupenia sporadicky podnikajú útoky proti bezpečnostným zložkám, a to najmä v riedko osídlených púštnych alebo horských oblastiach.