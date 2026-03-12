Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Irak: Pri vzdušných útokoch zahynulo 11 proiránskych bojovníkov

Na snímke stíhačka JAS - 39 Gripen. Foto: TASR - Martin Baumann

Od začiatku vojny proti Iránu sú proiránske skupiny opakovane obviňované z raketových a dronových útokov na americké základne v Iraku a Sýrii. USA na ne reagujú leteckými alebo dronovými údermi.

Autor TASR
Bagdad 12. marca (TASR) - Pri vzdušných útokoch na pozície bývalých šiitských polovojenských skupín napojených na Irán, ale v súčasnosti už začlenených do irackej armády, zahynulo vo štvrtok pri iracko-sýrskej hranici a hlavnom meste Bagdad 11 ľudí. Z útokov sú podozrivé Spojené štáty. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Útoky pri hraniciach boli zamerané na základňu Ľudových mobilizačných síl (PMF). Základňa bola zničená a zahynulo pri tom deväť bojovníkov a ďalších desať sa zranilo. Dvaja ďalší ozbrojenci zahynuli pri útoku na objekt na predmestí Bagdadu, ktorý spoločne využívajú polícia a PMF.

Od začiatku vojny proti Iránu sú proiránske skupiny opakovane obviňované z raketových a dronových útokov na americké základne v Iraku a Sýrii. USA na ne reagujú leteckými alebo dronovými údermi.

PMF zo štvrtkových útokov obvinili USA a uviedli, že zasiahnuté miesta „nezohrali žiadnu úlohu v útokoch na americké základne v Iraku alebo inde“ a že „všetci zabití bojovníci vykonávali svoje služobné povinnosti“. Skupina je podľa vlastných slov „neoddeliteľnou súčasťou irackého bezpečnostného aparátu“.

PMF je koalícia prevažne šiitských ozbrojených skupín v Iraku, z ktorých mnohé majú úzke väzby na Irán. Vznikla v roku 2014, keď sa Irak snažil zastaviť postup teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Iracký parlament ich v roku 2016 formálne začlenil do štátnych bezpečnostných síl, ale mnohé frakcie si zachovali vlastné velenie a politické väzby. Niektoré z najvplyvnejších skupín – napríklad Katáib Hizballáh, Asáib Ahl al-Hakk (AAH) či organizácia Badr – majú úzke väzby na iránske Revolučné gardy. Irán ich dlhodobo podporuje finančne, výcvikom aj zbraňami.

Iracký premiér Muhammad Šijá Súdání už útoky odsúdil. „Táto systematická a opakovaná agresia a bezohľadné útoky predstavujú zúfalý pokus vyvolať zmätok a oslabiť bezpečnosť Iraku,“ uviedol.
