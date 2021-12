V Iraku pri záplavách v Kurdistane zahynulo osem ľudí

Arbíl 17. decembra (TASR) - Osem ľudí zahynulo v piatok pri náhlych povodniach spôsobených prudkými lejakmi v Arbíle, hlavnom meste autonómneho regiónu Kurdistan na severe Iraku. Oznámil to arbílsky provinciálny guvernér Oméd Chošnav, na ktorého sa odvolala tlačová agentúra AFP.



Irak zažíva momentálne kruté sucho, a preto mnohých ľudí prekvapilo, keď sa do ich domov začala pred svitaním valiť búrková dažďová voda, a niektorí sa aj utopili.



"Záplavy sa začali o 04.00 h a vyžiadali si osem mŕtvych vrátane žien a detí," povedal guvernér pre AFP a hlásil aj "značné" škody, predovšetkým vo štvrti pracujúcej triedy na východe mesta Arbíl.



Štyria členovia čaty civilnej ochrany, ktorí prišli obyvateľom na pomoc, utrpeli zranenia, keď ich auto zmietla záplavová voda, dodal Chošnav.



"Z ôsmich ľudí, ktorí zahynuli, jedného zasiahol blesk a ostatní sa doma utopili," informoval hovorca civilnej ochrany.



Veľa ľudí muselo ujsť zo svojich domovov, uviedol hovorca. "Prebieha pátranie po nezvestných ľuďoch," dodal s tým, že počet úmrtí môže ešte stúpnuť.



Reportér AFP v Arbíle videl, ako sa ulicami valia prúdy kalnej vody. Autobusy, nákladné autá a cisterny zmietla záplavová voda, niektoré boli prevrátené nabok.



Chošnav vyzval obyvateľov, aby zostali doma a vychádzali len v nevyhnutných prípadoch – varoval, že sa očakáva ďalší dážď a ďalšie záplavy.



Irak zasiahol sled javov extrémneho počasia. V posledných rokoch zažíval spaľujúce horúčavy a opakované suchá, ale tiež silné záplavy – ktoré sú ešte horšie, keď prudký lejak dopadá na slnkom vyprahnutú zem.



Tvrdá zem, v spojení so stratou vegetácie, znamená, že pôda nedokáže vstrebať vodu tak rýchlo, a keď prídu búrky, môžu sa zmeniť na prudké a náhle záplavy.



Vedci vravia, že extrémne počasie ešte zhoršuje zmena klímy.



Experti varovali, že rekordne nízke dažďové zrážky spolu s klimatickou zmenou môžu viesť vo vojnou poznačenom Iraku k sociálnej i ekonomickej katastrofe.