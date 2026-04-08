Irak: Proiránske milície zastavia svoje útoky počas prímeria
Irán vybudoval počas mnohých rokov sieť spojeneckých milícii v Iraku.
Autor TASR
Bagdad 8. apríla (TASR) - Proiránska ozbrojená skupina v Iraku v stredu oznámila, že na dva týždne zastaví svoje vojenské operácie v regióne, teda počas trvania prímeria medzi Spojenými štátmi a Iránom. TASR o tom informuje podľa správy stanice CNN.
Islamský odpor v Iraku (IRI) je voľná koalíciu proiránskych šiitských militantných skupín, ktoré sú podľa CNN zodpovedné za sériu útokov na ciele v Iraku napojené na USA, ku ktorým došlo počas vojny na Blízkom východe. O svojom rozhodnutí zastaviť útoky informovala na platforme Telegram.
Podporovatelia irackých milícii v stredu v uliciach Bagdadu oslavovali dvojtýždňové prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktoré prichádza po viac ako mesiac trvajúcej vojne proti islamskej republike.
Irán vybudoval počas mnohých rokov sieť spojeneckých milícii v Iraku. Tie v uplynulých týždňoch útočili na americké zariadenia v Iraku vrátane amerického veľvyslanectva v Bagdade, ktoré zasiahlo niekoľko dronov.
Členovia Iránom podporovanej ozbrojenej skupiny Katáib Hizballáh uniesli 31. marca v irackej metropole americkú novinárku Shelly Kittlesonovú. Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio v utorok oznámil prepustenie tejto oceňovanej novinárky, ktorá spolupracuje s viacerými zahraničnými médiami.
Iracká šiitská polovojenská skupina Katáib Hizballáh patrí medzi najvplyvnejšie frakcie v Iraku s úzkymi väzbami na iránske Revolučné gardy. Irán ju dlhodobo podporuje finančne, výcvikom aj zbraňami.
Islamský odpor v Iraku (IRI) je voľná koalíciu proiránskych šiitských militantných skupín, ktoré sú podľa CNN zodpovedné za sériu útokov na ciele v Iraku napojené na USA, ku ktorým došlo počas vojny na Blízkom východe. O svojom rozhodnutí zastaviť útoky informovala na platforme Telegram.
Podporovatelia irackých milícii v stredu v uliciach Bagdadu oslavovali dvojtýždňové prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktoré prichádza po viac ako mesiac trvajúcej vojne proti islamskej republike.
Irán vybudoval počas mnohých rokov sieť spojeneckých milícii v Iraku. Tie v uplynulých týždňoch útočili na americké zariadenia v Iraku vrátane amerického veľvyslanectva v Bagdade, ktoré zasiahlo niekoľko dronov.
Členovia Iránom podporovanej ozbrojenej skupiny Katáib Hizballáh uniesli 31. marca v irackej metropole americkú novinárku Shelly Kittlesonovú. Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio v utorok oznámil prepustenie tejto oceňovanej novinárky, ktorá spolupracuje s viacerými zahraničnými médiami.
Iracká šiitská polovojenská skupina Katáib Hizballáh patrí medzi najvplyvnejšie frakcie v Iraku s úzkymi väzbami na iránske Revolučné gardy. Irán ju dlhodobo podporuje finančne, výcvikom aj zbraňami.