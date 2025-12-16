< sekcia Zahraničie
Irak: Prvýkrát po 35 rokoch pristálo v Bagdade lietadlo z krajiny EÚ
Európske aerolínie nelietali do Bagdadu z bezpečnostných dôvodov od invázie irackého diktátora Saddáma Husajna do Kuvajtu na začiatku 90. rokov 20. storočia.
Autor TASR
Bagdad 16. decembra (TASR) - Iracké ministerstvo dopravy v utorok oznámilo, že na medzinárodnom letisku v Bagdade pristálo prvé lietadlo za posledných 35 rokov štartujúce z členského štátu Európskej únie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Rezort dopravy označil prílet stroja gréckej spoločnosti Aegean Airlines za „návrat Iraku na mapu európskeho letectva“ a vyjadril nádej na „novú fázu zotavovania sa irackého leteckého sektora“.
Európske aerolínie nelietali do Bagdadu z bezpečnostných dôvodov od invázie irackého diktátora Saddáma Husajna do Kuvajtu na začiatku 90. rokov 20. storočia.
Husajna zvrhla v roku 2003 invázia Spojených štátov a krajinu neskôr zmietala občianska vojna, sektárske násilie a aktivity rôznych ozbrojených džihádistických skupín. Po rokoch nepokojov sa Irak začal stabilizovať.
Linka medzi Bagdadom a gréckymi Aténami bude lietať dvakrát týždenne s možnosťou pridania letov v prípade väčšieho záujmu. Aegean Airlines tento rok už začal lietať i do metropoly autonómneho Kurdistanu Arbíl na severe Iraku.
Rezort dopravy označil prílet stroja gréckej spoločnosti Aegean Airlines za „návrat Iraku na mapu európskeho letectva“ a vyjadril nádej na „novú fázu zotavovania sa irackého leteckého sektora“.
Európske aerolínie nelietali do Bagdadu z bezpečnostných dôvodov od invázie irackého diktátora Saddáma Husajna do Kuvajtu na začiatku 90. rokov 20. storočia.
Husajna zvrhla v roku 2003 invázia Spojených štátov a krajinu neskôr zmietala občianska vojna, sektárske násilie a aktivity rôznych ozbrojených džihádistických skupín. Po rokoch nepokojov sa Irak začal stabilizovať.
Linka medzi Bagdadom a gréckymi Aténami bude lietať dvakrát týždenne s možnosťou pridania letov v prípade väčšieho záujmu. Aegean Airlines tento rok už začal lietať i do metropoly autonómneho Kurdistanu Arbíl na severe Iraku.