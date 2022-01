Irak repatrioval 4000 svojich občanov, ktorí uviazli na hraniciach

Bagdad 16. januára (TASR) - Irak v uplynulých týždňoch repatrioval takmer 4000 svojich občanov, ktorí v priebehu uplynulých týždňov uviazli na bieloruských hraniciach s členskými štátmi Európskej únie - Poľskom, Litvou a Lotyšskom, uviedol v nedeľu iracký minister zahraničných vecí.



Iracká vláda od 18. novembra zorganizovala "desať letov z Bagdadu do Bieloruska" s cieľom repatriovať svojich občanov, povedal na tlačovej konferencii v Bagdade so svojím litovským náprotivkom iracký minister zahraničných vecí Fuád Husajn.



"Podarilo sa nám repatriovať približne 4000 Iračanov, ktorí uviazli na bieloruských hraniciach s Poľskom, Litvou a Lotyšskom," uviedol Husajn.



Hovorca irackého ministerstva zahraničných vecí neskôr pre tlačovú agentúru AFP uviedol, že "3817 irackých migrantov bolo repatriovaných z Bieloruska a 112 z Litvy".



Lety všeobecne smerovali do irackého autonómneho regiónu v Kurdistane, odkiaľ pochádza veľa potenciálnych migrantov, a potom pokračovali do tureckého Bagdadu.



Šéf litovskej diplomacie Gabrielius Landsbergis, ktorý sa taktiež stretol s irackým premiérom Mustafom Kázimím, vyhlásil, že chce "priniesť nové nápady na spoluprácu" s Irakom.



Od minulého leta sa tisíce migrantov, najmä z Blízkeho východu a Iraku, utáborujú na hraniciach medzi Bieloruskom a EÚ, často v ťažkých podmienkach, a pokúšajú sa dostať do bloku.



Západ obviňuje Bielorusko, že prilákalo migrantov k hraniciam ako pomstu za sankcie voči režimu prezidenta Alexandra Lukašenka. Bielorusko toto tvrdenie podľa AFP poprelo a skritizovalo Európsku úniu (EÚ) za neprijatie migrantov.