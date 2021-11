KAUZA S TITULMI: Stovky irackých poslancov majú falošné diplomy

Bagdad 18. novembra (TASR) – Stovky poslancov irackého parlamentu a vládnych úradníkov majú falošné akademické tituly – od magisterských až po doktoráty. Zakúpili si ich údajne na súkromných univerzitách v Libanone, najmä v odboroch spojených s náboženstvom.



Irak medzitým povolal do vlasti svojho kultúrneho atašé v Bejrúte s cieľom prešetriť kauzu, do ktorej sú vraj zapletené najmenej tri súkromné univerzity v Libanone. Agentúre AFP to vo štvrtok povedal nemenovaný zdroj z irackého akademického prostredia.



Zdroj dodal, že libanonské úrady začali preverovať predaj vysokoškolských titulov aj tým Iračanom, ktorí sa zapísali na diaľkové vzdelávacie kurzy.



Falošné tituly stoja "od 5000 dolárov za magisterský titul po 10.000 dolárov za doktorát", dodal nemenovaný zdroj.



AFP doplnila, že vysokoškolské vzdelanie je v Iraku často predpokladom pre získanie zamestnania vo vládnych štruktúrach.



Podľa správ libanonských médií Islamská univerzita v Libanone – pridružená k najvyššej islamskej šiitskej rade – pre tento škandál už odvolala svoju prezidentku a vedúcich štyroch katedier.



V Libanone pôsobí 36 súkromných univerzít, vrátane prestížnych inštitúcií, ako je Americká univerzita v Bejrúte. Krajina má tiež mnoho vysokoškolských inštitúcií, ktoré sú napojené na náboženské nadácie.