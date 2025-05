Irak rokuje o výmene unesenej vedkyne s občianstvom Izraela

Bagdad 24. mája (TASR) - Iracké bezpečnostné zdroje v sobotu uviedli, že Bagdad pracuje na dohode o prepustení unesenej ruskej vedkyne s izraelským občianstvom Jelizavety Curkovovej (Elizabeth Tsurkov) výmenou za Iránca, ktorý je v Iraku väznený za vraždu amerického civilistu.



Prípadná dohoda závisí od súhlasu Spojených štátov, ktoré ju zatiaľ neodobrili. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR. Rádio Sloboda (RFE/RL) v sobotu uviedlo, že spomínaná výmena by sa mohla uskutočniť do desiatich dní.



Curkovová, doktorandka Princetonskej univerzity a odborníčka na Sýriu a Blízky východ, bola unesená v Bagdade v marci 2023.



K jej únosu sa nikto neprihlásil, ale Izrael obvinil z jej zadržiavania vplyvné iracké milície Katáib Hizballáh, ktoré majú podporu Iránu a v Spojených štátoch považované za teroristickú organizáciu. Táto ozbrojená skupina však naznačila, že s prípadom nemá nič spoločné.



Bezpečnostné a diplomatické zdroje agentúre AFP uviedli, že nevylučujú možnosť, že únoscovia mohli Curkovovú previezť do Iránu.



Irak je dôležitým spojencom Iránu, ale je aj strategickým partnerom USA. Svoje vzťahy s týmito dvoma voči sebe nepriateľskými krajinami sa Irak už roky snaží vybalansovať, doplnila AFP.



Podľa izraelských médií Curkovová pricestovala do Iraku, aby urobila výskum pre svoju dizertačnú prácu na Princetonskej univerzite. Keďže izraelskí občania majú vstup do Iraku zakázaný, Curkovová použila ruský pas.



Príbuzní a priatelia s mladou ženou nie sú v kontakte od marca 2023. V júli toho istého roku úrad izraelského premiéra oznámil, že Curkovová žije a že izraelské diplomatické služby robia všetko pre to, aby zabezpečili jej prepustenie.



V novembri 2023 zverejnil televízny kanál ar-Rabía videozáznam, v ktorom Curkovová hovorila o svojej práci pre izraelské a americké spravodajské služby a kritizovala Izrael za jeho konanie v Pásme Gazy. Curkovová tiež vyzvala svoju rodinu, aby sa snažila o jej prepustenie. Pravosť nahrávky sa nedala nezávisle overiť, ale izraelské úrady ju považovali za dôveryhodný dôkaz, že vedkyňa žije.