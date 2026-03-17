Irak rokuje s Iránom o prechode tankerov cez Hormuzský prieliv
Autor TASR
Bagdad 17. marca (TASR) - Irak rokuje s Iránom o umožnení prechodu niektorých svojich ropných tankerov cez Hormuzský prieliv, uviedol v utorok iracký minister ropného priemyslu Haján Abdal Ghaní. Bagdad sa tak snaží zmierniť problémy s vývozom ropy po nedávnych útokoch na tankery vo svojich vodách, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Minister zároveň oznámil, že krajina pracuje na obnove nevyužívaného ropovodu, ktorý by umožnil prepravu ropy priamo do tureckého prístavu Ceyhan bez nutnosti prechodu cez Kurdistan. Podľa jeho slov by sa mala do týždňa dokončiť kontrola približne 100-kilometrového úseku potrubia, ktoré by umožnilo obnoviť priame dodávky z provincie Kirkúk.
Opätovné spustenie ropovodu Kirkúk – Ceyhan, ktorý je odstavený už viac než desať rokov, by poskytlo alternatívnu exportnú trasu v čase, keď prepravu cez strategický Hormuzský prieliv výrazne narušil konflikt na Blízkom východe.
Dodávky cez 960-kilometrový ropovod, ktorý v minulosti zabezpečoval približne pol percenta globálnej produkcie, sa zastavili v roku 2014 po opakovaných útokoch militantov Islamského štátu. Iracké úrady uviedli, že export by mohol spočiatku dosiahnuť približne 250.000 barelov denne a neskôr vzrásť až na 450.000 barelov denne.
