Irak si za kritiku svojho prístupu k protestom predvolal 4 vyslancov

Bagdad 9. decembra (TASR) - Iracké ministerstvo zahraničných vecí si v pondelok predvolalo vyslancov Nemecka, Británie, Francúzska a Kanady za ich kritiku minulotýždňového útoku neznámych ozbrojencov, ktorý si v Bagdade vyžiadal životy 20 protivládnych demonštrantov a štyroch príslušníkov polície. Informovali o tom agentúry AFP a DPA.



Veľvyslanci Nemecka, Británie a Francúzska sa v nedeľu stretli s irackým premiérom Ádilom Abdal Mahdím a povedali mu, že "žiadne ozbrojené skupiny by nemali fungovať mimo kontroly štátu". Taktiež kanadský veľvyslanec na margo útoku vyhlásil, že Irak by nemal dovoliť voľný pohyb "ozbrojených skupín, ktoré sledujú svoju vlastnú agendu", píše AFP.



Iracký rezort obrany v tejto súvislosti podľa DPA uviedol, že diplomatov si predvolal za ich "neprijateľné zasahovanie do vnútorných záležitostí Iraku a narušenie Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch". Námestník irackého ministerstva zahraničných vecí Abdul Karím Hášim zároveň zdôraznil, že protesty v Bagdade a na juhu krajiny sú "prirodzeným dôsledkom demokracie, v ktorej Iračania žijú".



V piatok po súmraku neznámi ozbrojenci spustili z idúcich áut streľbu na demonštrantov na námestí Chilání, kde protestujúci táborili niekoľko týždňov, pričom bezpečnostné sily na neďalekom moste proti nim podľa svedkov vôbec nezasiahli. Ako uvádza DPA, z hľadiska masových demonštrácií, ktoré momentálne prebiehajú v tejto blízkovýchodnej krajine, išlo o jeden z doteraz najkrvavejších útokov.



Protivládne demonštrácie v Bagdade i v južnejšie položených častiach Iraku, ktoré prebiehajú od 1. októbra, si vyžiadali už stovky obetí na životoch. Protestujúci vyčítajú irackej vláde pod vedením šiitov beznádejnú skorumpovanosť a narastajúci vplyv Iránu. Sťažujú sa aj na zlé verejné služby a vysokú nezamestnanosť.



Iracký premiér Abdal Mahdí predložil parlamentu v súvislosti s masovými nepokojmi ešte 30. novembra svoju demisiu. Ten ju o deň neskôr prijal.