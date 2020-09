Irak spustil vojenskú operáciu s cieľom zhabať nelegálne zbrane

Bagdad 5. septembra (TASR) - Iracké bezpečnostné sily spustili v sobotu rozsiahlu operáciu s cieľom zhabať nelegálne zbrane. Ide o reakciu na nedávne útoky na vojenské základne v krajine, ktoré využíva vojenská koalícia vedená USA, informuje agentúra DPA.



Akciu odštartovali skoro ráno v hlavnom meste Bagdad a v južnej provincii Basra. Podľa zdrojov z prostredia bezpečnostných síl viedla k zadržaniu 24 hľadaných osôb a zhabaniu "veľkého množstva zbraní a výbušnín". Počas zásahu v Bagdade usmrtili bezpečnostné sily muža, ktorý na nich začal strieľať, uviedli zmienené zdroje.



"Zbrane by mali byť iba v rukách štátu. Nikto by sa nemal zahrávať s bezpečnosťou občanov," povedal hovorca irackého velenia spoločných operácií. "Takéto operácie vykonávame, keď cítime, že určitá oblasť je ohrozená teroristickými skupinami či zločincami," dodal pre irackú agentúru INA.



Bezpečnostné sily vykonali razie len dva dni po tom, ako iracký premiér Mustafá Kázimí označil nelegálne zbrane za hrozbu pre Irak.



Za posledné mesiace došlo v tejto blízkovýchodnej krajine k sérií raketových útokov cielených na Zelenú zónu v irackej metropole Bagdad, kde sídlia veľvyslanectvá viacerých štátov vrátane USA aj základne so zahraničnými vojakmi, ktorí podporujú miestnu armádu v boji proti džihádistom zo skupiny Islamský štát (IS).



Doteraz sa k útokom neprihlásila žiadna teroristická skupina.