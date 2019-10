Študenti sa pridali k protivládnym demonštráciám v Iraku

Bagdad 28. októbra (TASR) - Tisíce irackých študentov vyšli v pondelok do ulíc vo viacerých irackých provinciách a pridali sa tak k novej vlne protivládnych demonštrácií, ktorá v krajine prebieha už od piatka. Informuje o tom agentúra DPA.



Demonštranti požadujú odstúpenie irackej vlády, rozpustenie parlamentu a vypísanie predčasných volieb. Bezpečnostné zložky rozháňajú zhromaždené davy slzotvorným plynom, horúcou vodou, zábleskovými granátmi či obuškami.



Zásahy poriadkových síl si od piatka (25.10.) vyžiadali už 74 mŕtvych a 3654 zranených, informovala organizácia s názvom Iracký najvyšší výbor pre ľudské práva.



Študenti nesúci iracké zástavy vyšli v pondelok podľa očitých svedkov do ulíc v metropole Bagdad, ale aj ďalších veľkých mestách ako Karbalá či Nadžaf a pridali sa k demonštrantom zhromaždeným na námestiach.



Hovorca irackej armády zapojenie študentov do protestov kritizoval s tým, že svojím konaním ohrozujú vlastnú bezpečnosť. Iracký parlament by mal ešte v pondelok zasadnúť a prebrať požiadavky demonštrantov.



Prvá vlna masových protivládnych protestov, ktoré nezriedka sprevádzali násilnosti, sa prehnala Irakom už začiatkom októbra. Ich účastníci požadovali opatrenia proti nezamestnanosti a korupcii, ale napríklad aj zaistenie dostatku elektriny a čistej vody, pripomína DPA.