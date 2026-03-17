Utorok 17. marec 2026
Irak: Súdání odsúdil útoky na viaceré ciele v krajine

Bagdad 17. marca (TASR) - Irak odsúdil sériu „teroristických útokov“, ktoré sa v pondelok neskoro večer zamerali na hotel v Bagdade, americké veľvyslanectvo a veľké ropné pole na juhu krajiny. Tieto údery označila krajina za hrozbu pre národnú „bezpečnosť a stabilitu“. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.

Iracký premiér Muhammad Šijá Súdání nariadil bezpečnostným silám, aby „vypátrali a zadržali páchateľov týchto činov a bezodkladne ich postavili pred súd, aby dostali trest, ktorý si zaslúžia“, uvádza sa vo vyhlásení jeho hovorcu.

„Tieto zločiny majú vážne dôsledky pre našu krajinu a podkopávajú úsilie vlády o obnovu a prosperitu,“ dodáva sa vo vyhlásení.

Dva nemenované iracké bezpečnostné zdroje uviedli, že dronový útok, ku ktorému došlo v pondelok v opevnenej Zelenej zóne, kde sú zahraničné diplomatické misie a vládne inštitúcie, bol zameraný na americké veľvyslanectvo.

V tejto oblasti sa nachádza aj hotel ar-Rašíd, na streche ktorého po dronovom útoku vypukol požiar. Iracké ministerstvo vnútra uviedlo, že „incident si nevyžiadal žiadne obete a nespôsobil ani materiálne škody“.

Bagdadom otriasol v pondelok večer výbuch aj krátko po tom, ako protivzdušná obrana zachytila útok na americké veľvyslanectvo. Bezpečnostný predstaviteľ pre AFP uviedol, že na ambasádu útočili štyri rakety.
OBRAZOM: Zlaté sošky poznajú majiteľov. Aké bolo odovzdávanie Oscarov?

OSCARY SÚ ROZDANÉ: Kto si odniesol tieto významné sošky?

OTESTUJTE SA: Precestujte svet v novom geografickom kvíze

TÝŽDENNÍK: Všetko niekedy nestačí