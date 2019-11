V Bagdade pokračujú nepokoje, zomreli ďalší ľudia

Bagdad 15. novembra (TASR) - Iracké bezpečnostné sily strieľali v piatok v centre hlavného mesta Bagdad ostrými nábojmi a granátmi so slzotvorným plynom do davu protivládnych demonštrantov. Pri konfrontáciách zomreli ďalší dvaja ľudia. Násilnosti pokračovali aj po výzve vplyvného šiitského duchovného na ukončenie bojov, píše agentúra AP.



Irackí zdravotníci informovali, že počas bojov medzi vládnymi silami a opozičnými demonštrantami v oblasti Námestia oslobodenia (Mídán at-Tahrír) utrpelo zranenia ďalších 25 osôb. Za posledných 24 tam zomreli celkovo traja ľudia.



Ajatolláh Alí as-Sistání vo svojom týždennom kázaní zdôraznil svoju podporu demonštrantom a uviedol, že zatiaľ nedošlo k splneniu ani jednej z ich požiadaviek a prioritou by mala byť volebná reforma. Vyzval na nový volebný zákon, ktorý by obnovil dôveru verejnosti v systém a poskytol voličom príležitosť priviesť k moci "nové tváre".



V Iraku prebiehajú od 1. októbra protesty proti zhoršovaniu životných podmienok, zvyšujúcej sa nezamestnanosti a korupcii, ktoré sa rozšírili do južných, prevažne šiitských provincií. Takmer všade sú sprevádzané násilím a nepokojmi. Demonštranti požadujú odstúpenie vlády a usporiadanie predčasných parlamentných volieb.



Počas protestov prišlo o život najmenej 330 ľudí vrátane demonštrantov a príslušníkov bezpečnostných síl. Zranených bolo asi 15.000 osôb.