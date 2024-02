Súd v Iraku: Vláda musí vyplácať mzdy zamestnancom v Kurdistane priamo

Bagdad 22. februára (TASR) - Iracký najvyšší súd nariadil v stredu vláde, aby začala v autonómnom regióne Kurdistan vyplácať mzdy zamestnancom verejného sektora, ktorí sú už celé mesiace bez príjmu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Verdikt sa týka prípadu, v ktorom štátni zamestnanci z mesta Sulajmáníja žalovali regionálne a štátne úrady pre dlhodobé nevyplácanie miezd. Najvyšší súd rozhodol, že centrálna vláda začne takéto prostriedky zamestnancom štátu, verejných inštitúcií, poberateľom sociálnych dávok či dôchodkov vyplácať priamo a nie prostredníctvom regionálnej správy v Kurdistane.



Podľa súdu sa pritom štátne organizácie majú obrátiť na ministerstvo financií s cieľom implementovať nariadenú zmenu.



V meste Sulajmáníja na severovýchode Iraku v posledných týždňoch vyšli do ulíc aj stovky učiteľov, ktorí sa dožadujú kompenzácie za nevyplatené mzdy ešte z minulého roka.



Bagdad v septembri súhlasil s navýšením finančných príspevkov pre iracký Kurdistan s tým, že tomuto regiónu poskytne tri ročné platby vo výške 700 miliárd irackých dinárov (približne 493 miliónov eur) najbližšie tri roky.



Autonómny Kurdistan mal v minulosti zabezpečené vlastné financovanie, najmä vďaka vývozu ropy, ktorý čiastočne pokrýval aj vyplácanie miezd. Centrálna vláda sa však dostala do sporu s Tureckom, cez ktoré bola kurdská ropa exportovaná. V dôsledku tohto sporu je od konca vlaňajšieho marca tento zdroj príjmu zablokovaný.



Kurdistan a Bagdad sa však napokon v zásade dohodli na predaji kurdskej ropy prostredníctvom centrálnej vlády. Výmenou za má však do Kurdistanu smerovať 12,6 percenta verejných výdavkov Iraku.



Najvyšší súd vo svojom stredajšom verdikte tiež nariadil, aby kurdská vláda odovzdala "všetky svoje príjmy z ropy a iných zdrojov" centrálnej vláde a vykonala v tejto súvislosti audit. Hlavným zdrojom príjmu Kurdistanu je v súčasnosti - po strate výnosov z ropy - výber daní na hraničných priechodoch s Iránom a Tureckom.