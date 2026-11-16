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Irak: Vláda nariadila armáde vstúpiť do bašty skupiny Katáib Hizballáh
Iracká vláda v sobotu oznámila, že vyšetrovacia komisia potvrdila, že v oblasti Džurf as-Sachar dochádza k pašovaniu ropy.
Autor TASR
Bagdad 16. novembra (TASR) - Irackí predstavitelia v pondelok nariadili armáde vstúpiť do oblasti mesta Džurf as-Sachar, ktorá je baštou proiránskej ozbrojenej skupiny Katáib Hizballáh. Nariadenie prišlo v nadväznosti na obvinenia z pašovania ropy, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Iracký premiér Alí az-Zajdí „nariadil ozbrojeným silám, aby vstúpili“ do oblasti Džurf as-Sacharu, ktorá sa nachádza južne od Bagdadu, potvrdil hovorca vlády pre štátnu agentúru INA. Dodal, že „bol stanovený termín, do ktorého musí ozbrojená frakcia túto oblasť opustiť“. Podľa bezpečnostného zdroja tak má byť do piatka.
Iracká vláda v sobotu oznámila, že vyšetrovacia komisia potvrdila, že v oblasti Džurf as-Sachar dochádza k pašovaniu ropy. Osoby zapletené do prípadu neidentifikovala, no nariadila, aby boli postúpené súdnym orgánom, a deviatich úradníkov zbavila funkcie.
Skupina Katáib Hizballáh v nedeľnom vyhlásení obvinila úrad irackého premiéra z toho, že si „vymýšľa lži“, a označila sa za terč „najväčšej vydieračskej operácie“ zameranej na to, aby bola nútená vzdať sa svojich zbraní.
Ozbrojenci ďalej uviedli, že vyšetrovacia komisia, ktorá Džurf as-Sachar navštívila v piatok v sprievode členov skupiny, „nezistila žiadne porušenia ropovodov“ prechádzajúcich touto oblasťou. Podľa ich vyjadrenia to „jednoznačne dokazuje, že obvinenia z pašovania sú nepravdivé“.
Skupina Katáib Hizballáh, ktorú Spojené štáty považujú za teroristickú organizáciu, obvinila premiéra az-Zajdího, že podľahol tlaku Washingtonu, Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov.
USA vyvíjajú na Bagdad nátlak, aby prevzal kontrolu nad ozbrojenými skupinami podporovanými Iránom a obmedzil jeho vplyv v krajine. AFP konštatuje, že napätie medzi premiérom a skupinou Katáib Hizballáh prudko vzrástlo odvtedy, čo az-Zajdí, ktorý má úzke vzťahy s USA, prisľúbil, že zabezpečí, aby ozbrojené frakcie odovzdali svoje zbrane štátu.
Proiránske ozbrojené skupiny už dlho útočia na americké záujmy v Iraku a počas vojny na Blízkom východe zintenzívnili svoje útoky v celom regióne na podporu Teheránu, dodáva AFP.
Iracký premiér Alí az-Zajdí „nariadil ozbrojeným silám, aby vstúpili“ do oblasti Džurf as-Sacharu, ktorá sa nachádza južne od Bagdadu, potvrdil hovorca vlády pre štátnu agentúru INA. Dodal, že „bol stanovený termín, do ktorého musí ozbrojená frakcia túto oblasť opustiť“. Podľa bezpečnostného zdroja tak má byť do piatka.
Iracká vláda v sobotu oznámila, že vyšetrovacia komisia potvrdila, že v oblasti Džurf as-Sachar dochádza k pašovaniu ropy. Osoby zapletené do prípadu neidentifikovala, no nariadila, aby boli postúpené súdnym orgánom, a deviatich úradníkov zbavila funkcie.
Skupina Katáib Hizballáh v nedeľnom vyhlásení obvinila úrad irackého premiéra z toho, že si „vymýšľa lži“, a označila sa za terč „najväčšej vydieračskej operácie“ zameranej na to, aby bola nútená vzdať sa svojich zbraní.
Ozbrojenci ďalej uviedli, že vyšetrovacia komisia, ktorá Džurf as-Sachar navštívila v piatok v sprievode členov skupiny, „nezistila žiadne porušenia ropovodov“ prechádzajúcich touto oblasťou. Podľa ich vyjadrenia to „jednoznačne dokazuje, že obvinenia z pašovania sú nepravdivé“.
Skupina Katáib Hizballáh, ktorú Spojené štáty považujú za teroristickú organizáciu, obvinila premiéra az-Zajdího, že podľahol tlaku Washingtonu, Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov.
USA vyvíjajú na Bagdad nátlak, aby prevzal kontrolu nad ozbrojenými skupinami podporovanými Iránom a obmedzil jeho vplyv v krajine. AFP konštatuje, že napätie medzi premiérom a skupinou Katáib Hizballáh prudko vzrástlo odvtedy, čo az-Zajdí, ktorý má úzke vzťahy s USA, prisľúbil, že zabezpečí, aby ozbrojené frakcie odovzdali svoje zbrane štátu.
Proiránske ozbrojené skupiny už dlho útočia na americké záujmy v Iraku a počas vojny na Blízkom východe zintenzívnili svoje útoky v celom regióne na podporu Teheránu, dodáva AFP.