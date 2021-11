Irak vo štvrtok začne s repatriáciou ľudí z poľsko-bieloruských hraníc

Bagdad 15. novembra (TASR) - Iracká vláda v noci na pondelok oznámila, že na štvrtok organizuje repatriačný let na "dobrovoľnej báze" pre svojich občanov uviaznutých na poľsko-bieloruských hraniciach. S odvolaním sa na iracké ministerstvo zahraničných vecí o tom informovala agentúra AFP.



"Irak uskutoční prvý let pre tých, ktorí si želajú dobrovoľný návrat, 18. (novembra)," uviedol hovorca irackého rezortu diplomacie pre irackú televíziu.



Vo východných pohraničných oblastiach Poľska táboria tisíce migrantov z Blízkeho východu vrátane Kurdov z Iraku, ktorí sa chcú dostať do Poľska a odtiaľ ďalej do Európy. Európska únia však obviňuje Bielorusko, že zámerne privádza ľudí do východnej Európy a následne ich pašuje na Západ.



Situácia na hraniciach medzi Poľskom a Bieloruskom sa vystupňovala 8. novembra. Niekoľko tisíc ľudí vtedy prišlo z bieloruskej strany k poľským hraniciam a odmieta opustiť pohraničné pásmo. Niektorí z nich sa pokúšajú dostať do Poľska aj zvalením alebo prestrihnutím plotu z ostnatého drôtu.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok uviedla, že je "veľmi znepokojená neutešenou situáciou" týchto ľudí. Teplota v oblasti totiž dosahuje bod mrazu.