Vo vojnou zničenom irackom Mósule vysádzajú nové stromy

Mosul 25. novembra (TASR) - Irackí dobrovoľníci začali vo štvrtok s výsadbou prvých stromov vo vojnou zničenom meste Mósul. Výsadbou plánovaných 5000 stromov chcú obnoviť zeleň v niekdajšej bašte džihádistickej organizácie Islamský štát (IS). Informovala o tom agentúra AFP.



Prvých 300 akácií, citrónovníkov a cyprusov vysadili v rámci projektu, ktorý predvída výsadbu 5000 nových stromov v tomto severoirackom meste, ktorého väčšia časť stále leží v ruinách.



"Mósul bol provinciou katastrofy," uviedol jeden z dobrovoľníkov pred areálom technickej univerzity v Mósule, kde prebehla prvá fáza výsadby. "Opätovné vysadenie zeleného priestoru prináša do mesta späť nádej a život," dodal.



Na ropu bohatý Irak, zdevastovaný desaťročiami vojny a chaosu, je tiež jednou z krajín najväčšmi ohrozených klimatickými zmenami. Už aj v súčasnosti čelí intenzívnym letným horúčavám, častým obdobiam sucha a nedostatku vody, pripomína AFP.



"V uplynulých rokoch sme boli svedkami dosahu na životné prostredie a klímu v Mósule," upozornila skupina aktivistov Mosul Eye, ktorá projekt obnovy zelene v Mósule, financovaný Francúzskom, realizuje. "Je tu menej dažďových zrážok, povrchová voda vysychá, teploty stúpajú," dodala.



Organizácia Mosul Eye bola založená v čase, keď bolo mesto pod nadvládou IS. Džihádistov sa nakoniec podarilo vyhnať v roku 2017 po vyčerpávajúcich bojoch v meste. Cieľom projektu výsadby je boj proti dezertifikácii v Mósule, kde väčšina plôch zelene zmizla v dôsledku vojny, uviedla organizácia.