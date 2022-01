Irak: Vojenská koalícia vedená USA zostrelila pri letisku dva drony

Bagdad 3. januára (TASR) - Dva ozbrojené drony zostrelili v pondelok pri letisku v Bagdade príslušníci medzinárodnej vojenskej koalície vedenej Spojenými štátmi. Oznámila to samotná koalícia. Materiálne škody ani zranených z miesta nehlásili.



K incidentu došlo v deň druhého výročia smrti iránskeho generálmajora Kásema Solejmáního, ktorého zabila neďaleko letiska v Bagdade pri útoku dronom americká armáda na rozkaz vtedajšieho prezidenta USA Donalda Trumpa.



Predstaviteľ medzinárodnej vojenskej koalície agentúre AP povedal, že drony zneškodnil systém protivzdušnej obrany C-RAM. "Bol to nebezpečný útok na civilné letisko," povedal.



Predstaviteľ irackých bezpečnostných síl uviedol, že drony boli cielené na americkú základňu pri letisku.



K zodpovednosti za útok sa bezprostredne neprihlásila nijaká teroristická skupina. Na krídlach dronov však boli podľa oboch citovaných nemenovaných predstaviteľov napísané slová "Solejmáního pomsta" či "odvetné operácie za našich vodcov".



Solejmání velil elitným jednotkám al-Kuds, ktoré vykonávajú operácie v zahraničí a bol považovaný za hlavného strojcu stratégie rozširovania iránskeho vplyvu po celom Blízkom východe.



Proiránske šiitské militantné skupiny v Iraku prisľúbili odplatu za jeho zabitie. Ukončenie útokov proti americkým objektom zároveň podmienili úplným stiahnutím amerických vojakov z Iraku, kde tí operujú ako súčasť medzinárodnej koalície bojujúcej proti extrémistickej organizácii Islamský štát (IS).



Bojová misia tejto koalície pod vedením USA sa v Iraku skončila v posledný deň roka 2021, od nového roka je už obmedzená len na vojenský výcvik, poradenstvo a podporu irackých bezpečnostných síl. Pre tieto účely však v krajine zostáva približne 2500 amerických a 1000 vojakov iných krajín.