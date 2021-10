Voliči v Iraku hlasujú v predčasných parlamentných voľbách

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bagdad 10. októbra (TASR) - Predčasné parlamentné voľby sa v nedeľu začali v Iraku. Hlasovanie je vnímané ako ústupok protivládnym protestom, očakáva sa však, že bude bojkotované mnohými voličmi, ktorí nedôverujú prísľubom reforiem, informuje agentúra AFP.Volebné miestnosti sa otvorili o 7.00 h ráno miestneho času (6.00 h SELČ). "" povedal jeden z prvých voličov Džímánd Chálil. "" dodal.V irackej metropole Bagdad je hlasovanie sprevádzané prísnymi bezpečnostnými opatreniami, voliči sú pred vstupom do volebných miestností dvakrát kontrolovaní. V Iraku pre voľby zatvorili aj letiská, ktoré zostanú mimo prevádzky do pondelkových skorých ranných hodín.Napriek tomu, že iracká vláda v roku 2017 deklarovala víťazstvo nad džihádistickou organizáciou Islamský štát (IS), spiace bunky džihádistov pokračujú v útokoch, pripomína AFP.Volebné miestnosti budú otvorené do 18.00 h miestneho času (19.00 h SELČ) a prvé predbežné výsledky sa očakávajú do 24 hodín po ich uzatvorení. Hlasovanie monitorujú desiatky pozorovateľov vyslaných Európskou úniou (EÚ) a Organizáciou Spojených národov (OSN).Iracký premiér Mustafá Kázimí svoj hlas odovzdal skoro ráno v prísne stráženej bagdadskej štvrti Zelená zóna. "" uviedol a zároveň vyzval obyvateľov Iraku, aby prišli k volebným urnám. "" povedal Kázimí, ktorého politická budúcnosť visí na vlásku. Len málo pozorovateľov je však ochotných predpovedať, kto z hlasovania vzíde ako víťaz, píše AFP. Analytici však už naznačili, že hlasovanie bude sprevádzať rekordne nízka účasť.Práve Kázimí, ktorý sa ujal funkcie v máji minulého roka, vyhlásil konanie volieb o niekoľko mesiacov skôr v reakcii na rozsiahle protesty, pripomína agentúra DPA. Masové protesty v Iraku vypukli v roku 2019. Demonštranti vtedy vyzývali vládu na odstúpenie a rozpustenie parlamentu, ako aj na zmenu politického systému krajiny, ktorý je v platnosti od invázie vedenej USA v roku 2003.