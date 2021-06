Z masového hrobu v Iraku exhumovali 123 obetí Islamského štátu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Badgad 13. júna (TASR) - Iracké úrady v nedeľu oznámili, že z masového hrobu na severozápade krajiny exhumovali 123 ľudí, ktorých usmrtili džihádisti z extrémistickej organizácie Islamský štát (IS). Informovala o tom agentúra AFP.Exhumácia bola vykonaná za účelom identifikácie obetí takzvanej bádúšskej masakry z júna 2014.Sunnitskí militanti z IS vtedy prepadli väznicu v obci Bádúš a v nákladných autách z nej odviezli 583 väzňov, prevažne šiitských moslimov, ktorých potom postrieľali, pričom ich mŕtve telá zakopali do masového hrobu.Džihádisti z IS v roku 2014 v rámci bleskovej ofenzívy obsadili zhruba tretinu Iraku, pričom spáchali množstvo takýchto hromadných vrážd. Doposiaľ bolo objavených viac ako 200 masových hrobov s obeťami Islamského štátu. Podľa odhadov OSN, ktorá obviňuje IS zo spáchania genocídy, sa v nich môžu nachádzať telesné pozostatky až 12.000 ľudí." povedal pre agentúru AFP Nadžm Džuburí, guvernér provincie Ninive, kde sa nachádza bádúšska väznica. Tamojší masaker patril medzi najhoršie zverstvá IS.V posledných týždňoch už prebiehali prípravy na identifikáciu povraždených väzňov z Bádúša. Úrady odobrali krvné vzorky desiatkam ich príbuzných. Samotnú identifikáciu vykonalo približne 30 pracovníkov, ktorých prácu sťažovala nielen extrémna horúčava, ale aj hady a škorpióny.Okrem pozostatkov obetí IS v Iraku stále objavujú aj hromadné hroby z čias irackého diktátora Saddáma Husajna. Identifikácia obetí masakier je veľmi náročná, keďže nájdené pozostatky sú často spálené alebo veľmi poškodené.