Irak zadržal lietadlo prevážajúce milión tabletiek drogy captagon

Bagdad 4. júna (TASR) - Iracké bezpečnostné sily oznámili, že neďaleko kuvajtských hraníc donútili pristáť ultraľahké lietadlo, ktoré smerovalo z Iránu do tohto emirátu s kontrabandom obsahujúcim približne milión tabletiek psychostimulantu captagon. Informovala o tom v sobotu tlačová agentúra AFP.



Federálny spravodajský a vyšetrovací úrad (FIIA) uviedol, že lietadlo vstúpilo do irackého vzdušného priestoru zo susedného Iránu. Agenti boli na let upozornení na základe tipu a začali na stroj strieľať. "To prinútilo pilota pristáť. Utiekol smerom ku kuvajtským hraniciam," spresnil úrad vo vyhlásení.



FIIA ďalej uvádza, že zhabaná zásielka drogy, ktorú objavili pri prehliadke opusteného lietadla, bola určená na predaj v Iraku. Vysokopostavený dôstojník irackých bezpečnostných síl však pre AFP povedal, že lietadlo "prišlo z Iránu" a "smerovalo do Kuvajtu" so zásielkou tohto psychostimulantu.



Captagon (fenetylín) je silne návykovou stimulujúcou drogou amfetamínového typu, ktorá sa vyrába prevažne v Libanone a Sýrii. Veľká časť jej produkcie je určená na nepovolené rekreačné použitie v Saudskej Arábii.



Captagon sa na Blízkom východe šíri už roky a takmer každý týždeň sú tam hlásené prípady jeho zadržania, najmä v arabských štátoch Perzského zálivu bohatých na ropu, ktoré sú jeho najväčším odbytiskom.



Libanonské úrady zatkli v nedeľu na letisku v Bejrúte muža zo Saudskej Arábie, ktorý sa pokúsil prepašovať z krajiny 18,3 kilogramu tejto drogy. Libanonské ministerstvo vnútra vo vyhlásení uviedlo, že narkotiká boli určené pre kuvajtský trh.



Obchod s captagonom na Blízkom východe vlani exponenciálne vzrástol a prekročil päť miliárd dolárov. V aprílovej správe inštitútu New Lines sa uvádza, že tento stav predstavuje pre región narastajúce zdravotné a bezpečnostné riziko.