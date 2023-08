Irak zakázal aplikáciu Telegram pre obavy o národnú bezpečnosť

Bagdad 7. augusta (TASR) - Iracká vláda v nedeľu oznámila, že v celej krajine zakazuje používanie aplikácie Telegram na posielanie správ. Ako dôvod uviedla "obavy o štátnu bezpečnosť". TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Aplikáciu Telegram v Iraku zablokovali od nedeľného poludnia. Používatelia, ktorí sa k Telegramu pripájali prostredníctvom VPN (virtuálnej privátnej siete), sa však do aplikácie stále mohli prihlásiť.



Iracké ministerstvo pre komunikáciu uviedlo, že zákaz Telegramu je potrebný na "ochranu osobných údajov (irackých) občanov", ktoré aplikácia údajne nedodržiava. Vláda dodala, že Telegram neodpovedal na žiadosti o vyriešenie "úniku údajov od jednotlivcov a štátnych inštitúcií, ktoré predstavujú riziko pre národnú bezpečnosť".



Agentúra AFP poznamenala, že aplikácia Telegram je v Iraku mimoriadne populárna. Ako propagandistickú platformu ju tiež využívajú kanály napojené na proiránske politické strany či ozbrojené skupiny. Jeden z takýchto kanálov vyhlásil, že Bagdad zákazom Telegramu "konfiškuje slobodu".



Po desaťročiach konfliktov dosiahol Irak relatívnu stabilitu, no mimovládne organizácie a ľudskoprávni aktivisti tamojšiu vládu stále obviňujú z obmedzovania slobody prejavu. V júli organizácia Amnesty International (AI) vyjadrila znepokojenie nad dvoma návrhmi zákonov irackej vlády, ktoré by "výrazným spôsobom obmedzili právo na slobodu vyjadrovania a pokojné zhromaždenia".