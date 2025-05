Irak zápasí s vážnym nedostatkom vody; zásoby má najnižšie za 80 rokov

Bagdad 25. mája (TASR) - Zásoby vody v Iraku sú na najnižšej úrovni za posledných 80 rokov, uviedol v nedeľu hovorca ministerstva vodných zdrojov Chálid Šamal. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



V Iraku - krajine so 46 miliónmi obyvateľov, ktorá prechádza vážnou environmentálnou krízou kvôli zmene klímy, suchu, rastúcim teplotám a klesajúcemu objemu zrážok - sa nedostatočné zásoby vody stávajú veľkým problémom.



„Letná sezóna by sa mala začať s najmenej 18 miliardami kubických metrov vody..., no my máme len asi 10 miliárd kubických metrov,“ upozornil Šamal.



AFP podotkla, že Irak svoj nedostatok vody spája aj s priehradami, ktoré si na riekach Eufrat a Tigris postavili v susednom Iráne a v Turecku. Prietok vody v týchto kedysi mohutných riekach, z ktorých v Iraku zavlažovali polia celé stáročia, v dôsledku toho dramaticky klesol. Irak v súčasnosti dostáva z Tigrisu a Eufratu menej ako 40 percent svojho podielu, upozornil Šamal.



Dodal, že slabé zrážky túto zimu a nízka hladina vody z topiaceho sa snehu situáciu v Iraku zhoršili ešte viac.



Nedostatok vody prinútil mnohých roľníkov, aby prestali s pestovaním plodín - úrady sa totiž snažia zabezpečiť dostatočné zásoby pitnej vody práve drastickým zredukovaním poľnohospodárskej činnosti.



V rámci plánovania, ktoré v Iraku vždy závisí od vody, sa tento rok plodiny pestujú len na niečo vyše 375.000 hektároch pôdy. Ako povedal Šamal, minulý rok úrady povolili farmárom pestovať plodiny na 625.000 hektároch.



AFP doplnila, že voda je zdrojom napätia medzi Irakom a Tureckom už dlho - Ankara naliehavo žiada Bagdad, aby prijal efektívne plány hospodárenia s vodou. V roku 2024 Irak a Turecko podpísali 10-ročnú „rámcovú dohodu“, ktorej cieľom je investovať najmä do projektov na zabezpečenie lepšieho hospodárenia s vodnými zdrojmi.



Organizácia Spojených národov považuje Irak za jednu z piatich krajín najzraniteľnejších voči niektorým dopadom klimatických zmien.