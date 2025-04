Irak zasiahla piesočná búrka, ošetrili 1800 ľudí

Bagdad 15. apríla (TASR) - Vyše 1800 ľudí skončilo v pondelok v nemocniciach v strednej a južnej časti Iraku s respiračnými problémami, ktoré im spôsobila piesočná búrka. Oznámili to tamojší zdravotníci, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Úrady dočasne zatvorili letiská v južných provinciách Nadžaf a Basra, pretože dosiaľ najsilnejšia tohoročná piesočná búrka v oblastiach znemožnila viditeľnosť.



Nemocnice v provincii Mutanná prijali najmenej 700 ľudí, ktorí sa dusili. V provincii Nadžaf bolo pre problémy s dýchaním hospitalizovaných vyše 250 ľudí. Do nemocníc v provincii Kádisíja prišlo s respiračnými problémami najmenej 322 ľudí vrátane detí a v provinciách Dhíkár a Basra dovedna vyše 530 ľudí.



Piesočná búrka dramaticky znížila viditeľnosť na menej ako jeden kilometer. Podľa meteorológov sa však očakáva, že do utorňajšieho rána sa postupne rozptýli.



V roku 2022 zomrela v dôsledku respiračných problémov spôsobených silnou piesočnou búrkou v Iraku jedna osoba a ďalších vyše 5000 potrebovalo lekárske ošetrenie.



Irak, ktorý zažíva v lete úmorné horúčavy i pravidelné piesočné búrky, je podľa OSN jednou z piatich krajín najviac postihnutých určitými dôsledkami klimatických zmien.