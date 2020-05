Irak zavedie počas sviatku prerušenia pôstu úplný zákaz vychádzania

Bagdad 19. mája (TASR) - Irak znovu zavedie úplný zákaz vychádzania a premávky vozidiel počas sviatku prerušenia pôstu (íd al-fitr), ktorým sa končí pôstny mesiac ramadán. Vyplýva to z utorňajšieho vyhlásenia irackej vlády, informuje spravodajská televízia CNN.



Zákaz bude platiť od nedele 24. mája do štvrtka 28. mája. Irak od začiatku ramadánu čiastočne zmiernil zákaz vychádzania, ktorý v súčasnosti platí od 17.00 h do 05.00 h miestneho času.



V Iraku od čiastočného zrušenia zákazu vychádzania došlo k relatívnemu nárastu potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2.



Ramadán sa tento rok začal 24. apríla. Tento pôstny mesiac sa končí trojdňovým sviatkom íd al-fitr, počas ktorého sa moslimovia tradične schádzajú pri spoločnom jedle a ďakujú Bohu za to, že im pomohol prekonať strasti ramadánu. Sviatok prerušenia pôstu bude počas nadchádzajúceho víkendu sláviť viac než miliarda moslimov na celom svete.