Zelenú zónu zasiahli rakety, jedna dopadla neďaleko ambasády USA

Irak - ilustračné foto Foto: TASR/AP

Bagdad 22. februára (TASR) - Na tzv. Zelenú zónu v centre irackej metropoly Bagdad bolo v pondelok vypálených niekoľko rakiet. Do samotnej zóny dopadli najmenej dve až tri strely, jedna z toho do blízkosti veľvyslanectva USA. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na iracké bezpečnostné služby.Minimálne jedna raketa zasiahla sídlo irackej národnej bezpečnostnej služby, ktoré sa nachádza neďaleko rozsiahleho komplexu americkej ambasády.Ďalšie strely dopadli v okolitých obytných štvrtiach, jedna z nich zasiahla niekoľkoposchodový parkovací dom.Podľa agentúry AP si raketový útok nevyžiadal žiadne obete a spôsobil len materiálne škody menšieho rozsahu.Po najmenej dvoch mesiacoch relatívneho pokoja v Iraku ide už o tretí podobný útok za posledný týždeň, ktorého cieľom boli vojenské, diplomatické alebo obchodné ciele západných krajín.Pred týždňom dopadlo vyše desať rakiet v blízkosti letiska Arbíl v autonómnej oblasti Kurdistan v severnej časti Iraku. Jedna z nich zasiahla komplex, kde sa nachádzajú i vojaci koalície pod vedením USA. Ďalšie dve dopadli do osídlenej oblasti neďaleko letiska. Počas útoku zahynul zahraničný zamestnanec pracujúci pre americkú armádu a ďalší civilista.Naposledy v sobotu zasiahli najmenej štyri rakety základňu irackej armády v provincii Saláh ad-Dín, ležiacej severne od Bagdadu. Na základni, kde americká firma robí servis bojových lietadiel, bola pri raketovom útoku zranená jedna osoba. Podľa AFP, ktorá sa odvolala na nemenované armádne zdroje, išlo občana Južnej Afriky.